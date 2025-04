«М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 игр в I квартале 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 видеоигр для платформ PlayStation 5, Xbox и Nintendo Switch. Список составлен по итогам продаж в I квартале 2025 г. в магазинах и онлайн-каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

PlayStation 5: на первом месте – Grand Theft Auto V. За ней следуют Mortal Kombat 11 Ultimate., EA Sports FC 25 (ранее — FIFA), UFC 5 и отечественная Atomic Heart.

Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons.

Xbox: Grand Theft Auto V, EA Sports FC 25, Mortal Kombat 1, Resident Evil 4 Remake, Star Wars Jedi: Survivor.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Игровой рынок демонстрирует устойчивый интерес к современным новинкам, но в объемах продаж топ продолжают удерживать колоссы, большинство из которых выпущено несколько лет назад. В I квартале мы видим высокую активность геймеров в разных жанрах — от спортивных симуляторов до сюжетных приключений. Результаты продаж подтверждают разнообразие интересов аудитории и продолжающийся рост вовлеченности».