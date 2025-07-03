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Valve впервые обогнала Microsoft на рынке консолей в России в I квартале 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует знаковую перестройку российского игрового рынка консолей. По итогам I квартала 2025 г. Steam Deck от Valve впервые в истории российского рынка обошла Xbox по объему выручки. Всего россияне купили 380 тыс. игровых приставок на сумму порядка 6,7 млрд руб. за первые три месяца 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

На долю Steam Deck в денежном выражении пришлось 9% всех продаж игровых консолей в стране, тогда как доля Xbox составила 8%. Еще год назад Xbox почти вдвое опережал консоль Valve, что делает нынешний результат особенно показательным.

Успех Steam Deck объясняется растущим спросом на универсальные и производительные портативные устройства. Консоль позволяет запускать полноценные ПК-игры, а также использовать богатую библиотеку платформы Steam. Кроме того, росту популярности способствует расширение каналов продаж — устройство стало доступно не только в специализированных точках, но и в широком розничном сегменте.

Лидером рынка остается Sony. В I квартале 2025 г. бренд занял 67% в структуре выручки от продаж игровых консолей и 21% в натуральном выражении. Это свидетельствует о высоком интересе к PlayStation, включая PlayStation 5 Pro, стандартную и цифровую версии, а также о спросе на игровые аксессуары. PlayStation продолжает задавать тон в сегменте домашних консолей и укрепляет позиции благодаря узнаваемости бренда, флагманским эксклюзивам и активному комьюнити.

Microsoft принадлежит третье место по объему выручки, но компания продолжает терять долю на рынке. В 2024 г. Xbox обеспечил 8,9% денежных продаж, а в I квартале 2025 г. показатель снизился до 8%. Доля в штуках также остается ниже 5%. Снижение интереса к Xbox в России связано с конкуренцией со стороны более гибких решений, таких как Steam Deck и серией PlayStation 5.

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Цифровизация

Nintendo демонстрирует стабильные, но умеренные результаты. В I квартале 2025 г. консоли компании обеспечили 6% выручки и 5% продаж в натуральном выражении. Это сопоставимо с уровнем 2024 г. и отражает устойчивый интерес к портативному формату и таким тайтлам, как Mario Kart и Zelda.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Игровой рынок в России переживает заметное перераспределение. Мы видим, как на фоне стабильного лидерства Sony все большее внимание пользователей привлекают гибкие и мощные решения вроде Steam Deck. Рост Valve говорит о смещении фокуса в сторону портативных форматов с возможностями десктопных игр. В то же время Xbox утрачивает долю из-за слабой поддержки со стороны Microsoft, а Nintendo сохраняет свою нишу за счет уникального контента и семейного позиционирования. Эти сдвиги формируют новый баланс сил, в котором важнейшую роль играет не только бренд, но и экосистема вокруг него. Выход нового поколения консоли Nintendo Switch 2 создаст дополнительную динамику в перераспределении сил на консольном рынке, в чем мы убедимся по итогам II квартала 2025 г.».⠀

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