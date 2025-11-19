«Ростелеком» и «Транснефть» развивают сотрудничество в сфере информационной безопасности

Национальный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и нефтепроводная компания «Транснефть» подписали соглашение о сотрудничестве в области противодействия угрозам информационной безопасности.

Соглашение позволяет компаниям совместно предупреждать, обнаруживать и реагировать на киберугрозы, а также эффективно ликвидировать их последствия. Стороны будут обмениваться информацией о новых киберугрозах, совершенствовать мониторинг и координацию действий при инцидентах, а также внедрять лучшие практики повышения устойчивости критически важной инфраструктуры.

Реализация соглашения повысит уровень защиты информационных систем, укрепит отраслевые механизмы кибербезопасности и обеспечит дополнительную устойчивость к современным киберрискам.

Алексей Чугунов, вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности «Ростелекома», сказал: «Обмен опытом и взаимное консультирование — важные составляющие нашей стратегии по обеспечению информационной безопасности. Мы открыты к диалогу и готовы делиться передовыми практиками, чтобы вместе создавать более защищенную инфраструктуру. Совместное развитие и открытость в решении задач позволяют нам быстрее реагировать на вызовы современного цифрового мира и укреплять доверие наших клиентов и партнеров».

Михаил Наумов, директор департамента информационной безопасности «Транснефти», отметил: «Для компании непрерывность и безопасность деятельности — это главный приоритет. Совместно с партнерами мы намерены расширять направления взаимодействия, укреплять экспертные компетенции и совместно формировать передовые отраслевые практики по обеспечению информационной безопасности».