МТС RED Security Awareness
МТС RED Security Awareness – автоматизированное решение для повышения киберграмотности сотрудников компаний. Решение включает комплекс информационных материалов по основным темам киберграмотности и практические тренировки навыков безопасности при работе с электронной почтой с применением интерактивных элементов геймификации.
МТС RED Security Awareness и организации, системы, технологии, персоны:
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
|ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 3
|Одинцов Илья 4 3
|Пахомов Александр 60 1
|Ерохина Дарья 1 1
|Козин Алексей 43 1
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