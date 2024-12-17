МТС RED Security Awareness – автоматизированное решение для повышения киберграмотности сотрудников компаний. Решение включает комплекс информационных материалов по основным темам киберграмотности и практические тренировки навыков безопасности при работе с электронной почтой с применением интерактивных элементов геймификации.