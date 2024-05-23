Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес
|

Половину хакерских атак на промышленные предприятия Новосибирска совершают в нерабочее время

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», провела исследование киберугроз в промышленности. По данным аналитиков, с начала года отрасль столкнулась с более, чем 20 тыс. атак. Почти половину хакеры совершили в нерабочее время компаний из разных регионов России, в том числе и Новосибирска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С начала 2024 г. центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC отразил более 22 тыс. атак на российские промышленные компании. Из них около 15% были критически значимыми, то есть, по оценке предприятий, могли прервать ключевые процессы или повлечь серьезный финансовый ущерб. Ежедневно промышленность сталкивалась в среднем со 160 инцидентами кибербезопасности, в том числе 24 критическими.

Специалисты отмечают: почти половина всех атак на промышленность пришлась на выходные и праздничные дни или традиционно нерабочие часы — с 19:00 до 09:00. При этом доля критических инцидентов в ночное время заметно возрастала: с 12% в рабочие часы компаний до 25% — в ночные.

«Промышленность — одна из наиболее интересных целей для хакеров, особенно политически мотивированных. Мы видим и по характеру, и по времени реализации атак, что в большинстве случаев злоумышленники нацелены на незаметное проникновение и длительное скрытное присутствие в инфраструктуре промышленных предприятий, а не на быстрый и заметный результат. Поэтому мониторинг киберугроз в промышленности должен носить круглосуточный характер, а их анализ — проводиться специалистами с большим профильным опытом», — сказал технический руководитель направления МТС RED SOC компании МТС RED Ильназ Гатауллин.

Основная угроза для предприятий — обход хакерами средств защиты. С попытками таких атак промышленность сталкивалась в 34% случаев. На втором месте оказались потенциально вредоносные действия сотрудников: 11% — нелегитимные действия администраторов, 6% — нарушения политик информационной безопасности со стороны пользователей. Кроме того, МТС RED SOC предотвратил около 1150 случаев инсайдерских действий сотрудников, грозивших утечкой конфиденциальной корпоративной информации.

Что делать, если инфраструктура не успевает за ростом бизнеса?
Маркет

В 4% случаев хакеры пытались заразить промышленные компании вредоносным ПО. Совокупно на промышленность пришлась пятая часть от общего объема подобных инцидентов. Ранее аналитики МТС RED SOC сообщали о том, что промышленность чаще обычного атакуют троянами (61%). При этом трояны и черви, которые используют для атак на промышленность, чаще, чем в других отраслях, созданы для кражи учетных данных и шпионажа (38%) или шифрования данных (19%).

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Создана идеальная схема взлома профилей на «Госуслугах». Защиты от нее не существует

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Чат-ботов можно обманом заставить раскрыть секреты компании

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Россиянин по щелчку пальцев взломал российскую КИИ, лишил десятки тысяч людей электричества и изящно избежал тюрьмы

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024