Больше половины кибератак на промышленные предприятия Астраханской области совершаются в нерабочее время

Цифровая система МТС на основе данных МТС RED провела исследование киберугроз в промышленности. С начала года предприятия Астраханской области и других регионов России столкнулись с более чем 20 тысячами атак, почти половина которых совершались в нерабочее время. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С начала года центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC отразил более 22 тыс. атак на российские промышленные компании. Из них около 15% имели статус критически значимых, то есть, по оценке предприятий, могли привести к прерыванию ключевых бизнес-процессов или повлечь серьезный финансовый ущерб. Ежедневно промышленность сталкивалась в среднем примерно со 160 инцидентами кибербезопасности, в том числе 24 критическими.

Почти половина (45%) всех атак на промышленность пришлась на выходные и праздничные дни или часы, которые традиционно являются нерабочими – с 19:00 до 09:00. При этом доля критических инцидентов в ночное время заметно возрастала: с 12% в рабочие часы компаний до 25% — в ночные.

«Промышленность – одна из наиболее интересных целей для хакеров, особенно политически мотивированных. Мы видим и по характеру, и по времени реализации атак, что в большинстве случаев злоумышленники нацелены на незаметное проникновение и длительное скрытное присутствие в инфраструктуре промышленных предприятий, а не на быстрый и заметный результат. Поэтому мониторинг киберугроз в промышленности должен носить круглосуточный характер, а их анализ – проводиться специалистами с большим профильным опытом», – сказал результаты исследования технический руководитель направления МТС RED SOC Ильназ Гатауллин.

Основным вектором угроз стал обход средств защиты – с попытками таких атак промышленность сталкивалась в 34% случаев. На втором месте оказались потенциально вредоносные действия сотрудников. В 11% это были нелегитимные действия администраторов, в 6% - нарушения политик информационной безопасности со стороны пользователей. Кроме того, МТС RED SOC предотвратил около 1,15 тыс. случаев инсайдерских действий сотрудников, грозивших утечкой конфиденциальной корпоративной информации.

Попытки заражения промышленных компаний вредоносным ПО составили 4% от общего объема атак на отрасль, однако совокупно на промышленность пришлось около 20% от общего объема инцидентов данного типа. Промышленность чаще обычного атакуют троянами (61%). При этом трояны и черви, используемые для атак на промышленность, чаще, чем в других отраслях, имеют функциональность кражи учетных данных и шпионажа (38%) или шифрования данных (19%).