Wildberries и ФинЦЕРТ Банка России заключили соглашение о противодействии киберпреступлениям

Российский онлайн-ритейлер Wildberries присоединился к информационному обмену с ФинЦЕРТ Банка России, заключив соглашение по вопросам противодействия компьютерным атакам, а также мошенничеству в сети Интернет.

В соответствии с договоренностями, стороны будут обмениваться информацией о зафиксированных случаях компьютерных атак, оказывать взаимную поддержку в части реагирования на выявленные угрозы, а также нарушения в сети Интернет, связанные с фишингом и распространением вредоносного программного обеспечения.

«Количество киберпреступлений во всем мире активно растет, поэтому мы уделяем особое внимание безопасности онлайн-платежей наших пользователей. Благодаря соглашению мы можем расширить наше сотрудничество с Банком России и организовать совместную работу по созданию безопасной среды для интернет-покупок», – рассказали в пресс-службе Wildberries.

Как отметили в Wildberries, со своей стороны в компании будут также делиться экспертизой и информировать банковское сообщество о новых кейсах для предотвращения их распространения среди потребителей и участников рынка.