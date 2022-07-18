Каждый третий сисадмин хочет открыть свой бизнес

О своем деле россияне сегодня задумываются реже, чем год назад. Однако трое из 10 россиян настроены оптимистично и считают, что наступает время возможностей. Чаще всего к роли предпринимателя присматриваются маркетологи, дизайнеры, менеджеры по закупкам и по продажам, реже всего — курьеры, медсестры и программисты. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, не имеющих на данный момент статуса предпринимателя.

По данным аналитиков SuperJob, cреди представителей распространенных профессиональных групп тех, кто задумывается об открытии своего дела, больше всего среди маркетологов (46%), дизайнеров, менеджеров по закупкам (по 40%), менеджеров по продажам (39%), а также PR-менеджеров (38%) и инженерно-технических работников (36%).

Среди сисадминов 34% хотят открыть свой бизнес, а 44% против такой идеи.

Напротив, реже всех готовность стать предпринимателями выражают курьеры (15%), медсестры (17%) и программисты (20% − «за» и 57% − «против»).

При этом 38% маркетологов и 42% ответили, что не рассматривают возможность открыть свой бизнес/заняться предпринимательской деятельностью. 16% и 20% соответственно затруднились с ответом.

Возможность открыть свой бизнес сегодня рассматривает 31% экономически активных россиян. Напротив, 47% не готовы заниматься предпринимательской деятельностью: свою позицию они чаще всего объясняют отсутствием стартового капитала, необходимой профессиональной подготовки и непонятной, с их точки зрения, экономической ситуацией.

Чем моложе респонденты, тем чаще они задумываются о собственном бизнесе: если среди молодежи до 24 лет такую возможность рассматривает 43%, то среди опрошенных старше 45 — только 25%. Число потенциальных бизнесменов увеличивается и с ростом доходов: тех, кто готов попробовать открыть свое дело, больше всего среди россиян с доходом свыше 80 тыс. руб. (37%). Мужчины присматриваются к роли предпринимателя чаще, чем женщины (36% против 26%).

Сегодня возможность заняться бизнесом россияне рассматривают несколько реже, чем год назад.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 577

Время проведения: 13 июня – 12 июля 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, не занимающееся в настоящий момент предпринимательской деятельностью

Размер выборки: 3000 респондентов