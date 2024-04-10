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Компании исчерпали резервы бывших сотрудников, которых хотели бы вернуть

27% компаний в течение последних 12 месяцев приглашали вернуться уволившихся сотрудников. В октябре 2022 г. 38% работодателей звали ушедших вернуться. Судя по комментариям, представители компаний считают, что уже исчерпали резервы потенциальных возвращенцев, да и возможности работодателей продолжать конкурентную борьбу за персонал на рынке труда не безграничны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Россиян, хотя бы однажды получавших предложение вернуться в компанию, из которой уволились, стало больше: 53% сейчас против 47% в октябре 2022 г. Самый востребованный возраст тех, кого работодатели хотели бы вернуть, — от 35 до 44 лет. Соглашается вернуться на старое место примерно один из трех получивших подобное предложение, причем полтора года назад отказов было чуть меньше.

Среди представителей распространенных профессиональных групп предложения вернуться в компанию, из которой уволились, чаще других получают специалисты по работе с клиентами (о подобных ситуациях рассказали 66% из них), медицинские сестры и водители (по 62%). Причем водители чаще представителей других профессий соглашаются вернуться, а клиентские менеджеры и медсестры — отказываются.

Главная причина вернуться или отклонить предложение работодателя, конечно, — деньги. Но не только финансовыми соображениями руководствуются россияне. Нередко решению вернуться способствуют хорошие отношения в коллективе, новая должность и улучшение условий труда.

Только каждый четвертый россиянин мог бы вернуться на последнее место работы, с которого уволился, получив соответствующее предложение. Каждый второй отказался бы. Среди нестандартных факторов, мотивирующих к возвращению, встретился и такой: личное обращение руководства с просьбой вернуться к ним.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Импортонезависимость

Населенных пунктов: 174

Время проведения: 7-21 марта 2024 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

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