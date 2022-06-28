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ИТ-специалисты стали перерабатывать реже

На самые длительные переработки жалуются медсестры, учителя, врачи, менеджеры по логистике и юристы. Такие данные следуют из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором 1 мая — 24 июня 2022 г. приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

О том, что они вовсе не перерабатывают, рассказали 43% программистов. В среднем у 21% переработки составляют менее 10% от нормы рабочего времени в месяц, у 19% опрошенных – 11-25%, у 26-50% респондентов-программистов – 6%, у более 50% − 4% времени в месяц. В среднем у программистов переработки составляют 18% от нормы рабочего времени в месяц. Системные администраторы же сказали, что в этом году не перерабатывают в 42% случаев, этот показатель оказался на 13% больше, чем годом ранее, когда об этом говорили 29% опрошенных. В среднем у сис-админов переработки составляют 18% от нормы рабочего времени в месяц (средний % от числа имеющих переработки), годом ранее показатель составлял 27%.

Всего лишь 35% россиян не жалуются на переработки, тогда как 54% работают сверх нормы. Те, кто остаются сверхурочно, в среднем трудятся на 28% дольше, чем положено. По тому же показателю 43% (против 19% в 2021 г.) сказали, что не перерабатывают, а переработки в среднем от нормы рабочего времени уменьшились на 2% (18% против 20% годом ранее).

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