Больше всего переживают из-за более высоких зарплат коллег менеджеры по персоналу, операторы call-центров и системные администраторы. Новое исследование SuperJob

Больше всего переживают из-за более высоких зарплат коллег менеджеры по персоналу, операторы call-центров и системные администраторы

Большинство россиян, узнав, что коллега на аналогичной должности получает больше, воспримет эту информацию как стимул работать лучше. Особенно часто так рассуждают продавцы, воспитатели, учителя, медсестры и квалифицированные рабочие. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Во многих компаниях информация о зарплатах является закрытой. Однако, как показало исследование SuperJob, большинство россиян (57%), узнав о более высоких доходах коллеги с аналогичным функционалом, воспримет эту информацию скорее как стимул работать лучше: «Значит, есть к чему стремиться». Впрочем, у каждого восьмого (13%) такая новость, напротив, отобьет всякое желание работать: судя по комментариям, опрошенные склонны видеть в таком положении дел заведомую несправедливость. Еще 15% предположили, что отреагируют на ситуацию по-другому: «Поговорю с начальником, выясню, почему так»; «Буду требовать прибавки»; «Уволюсь, причем постараюсь сделать это в самый неподходящий момент».

Молодежь до 24 лет гораздо чаще других воспринимает чужие финансовые успехи как стимул хорошо работать (79%).

По сравнению с 2009 г., когда SuperJob проводил аналогичное исследование, тех, кого вдохновляют финансовые достижения коллег, стало почти в два раза больше (32 и 57% соответственно), а тех, кого такая информация демотивирует, — почти вдвое меньше (26 и 15%).

Чаще всех воспринимают чужой успех как стимул работать лучше продавцы (так рассуждают 69% из них), воспитатели (64%), а также учителя, медсестры и квалифицированные рабочие (по 62%). Тех, у кого такая информация отобьет желание работать лучше и вообще что-либо делать, больше всего среди HR-менеджеров (32%), операторов call-центров (31%) и системных администраторов (26%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 592

Время проведения: 6—14 сентября 2021 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов