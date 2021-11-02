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Более половины представителей ИТ-специальностей считают, что в их профессии важен юмор

Чувство юмора особенно важно для менеджеров по продажам и барменов, тогда как юристы и экономисты намного реже признают значимость этого качества для успеха в профессии. Осознание роли хорошей шутки в деловом общении приходит с возрастом и ростом дохода. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2500 представителей различных профессий из всех округов страны.

Более половины программистов и системных администраторов считают, что в их специальностях важен юмор, это подтвердили 59% и 53% представителей специальности, а опровергли 34% и 33% соответственно. Затруднились дать однозначный ответ 7% программистов и 14% системных администраторов.

В том, что чувство юмора обязательно для успешной работы по их специальности, убеждены почти 2 из 3 россиян (65%). «Иногда очень важно вовремя пошутить и снять напряжение», — объясняют они свою позицию. Напротив, каждый четвертый (26%) считает: чтобы достичь вершин в его профессии, чувство юмора не критично. По их мнению, для успеха главное качественно выполнять свои обязанности и достигать высоких результатов, а не шутить.

Чем больше доход респондентов, тем выше они оценивают роль чувства юмора в карьере: обязательность этого качества для успеха в профессии признают 75% россиян с доходом от 80 тыс. руб. и только 60% опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. Старшее поколение чаще, чем молодежь, отдает должное умению пошутить и посмеяться: о его необходимости говорят 69% среди респондентов старше 45 лет и только 56% среди тех, кому еще нет 24.

Среди представителей наиболее популярных профессиональных групп о том, что чувство юмора важно для успеха в их деле, чаще других сообщали представители специальностей, для которых очень важна коммуникабельность: менеджеры по продажам, бармены (по 80%), воспитатели (78%), медсестры (77%), HR-менеджеры и учителя (по 76%). Реже других о значимости этого качества говорили юристы (49%), экономисты (50%), бухгалтеры (52%), системные администраторы (53%) и офис-менеджеры (55%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 563

Время проведения: 10-27 октября 2021 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 2500 респондентов

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