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Шагивалеев Альберт
УПОМИНАНИЯ
|02.07.2025
|Терминал предрейсового осмотра ICL зарегистрирован в Росздравнадзоре 1
|27.09.2023
|Вторая больница в России получила международный сертификат за цифровизацию медпомощи 1
Шагивалеев Альберт и организации, системы, технологии, персоны:
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3348 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150398 2
|Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 123 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44463 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3048 1
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