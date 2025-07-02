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Терминал предрейсового осмотра ICL зарегистрирован в Росздравнадзоре

Компания «ICL Техно» сообщила о получении официальной регистрации аппаратно-программного комплекса (АПК) предрейсовых осмотров ICLWorkshift в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации (Росздравнадзор). Данная регистрация подтверждает, что АПК предрейсового осмотра ICL соответствует всем требованиям российского законодательства и стандартам качества медицинских изделий.

АПК предрейсового осмотра компании ICLWorkshift представляет собой аппаратно-программное решение, которое позволяет сотрудникам самостоятельно проходить медицинский осмотр перед началом смены без участия медицинского персонала. Терминал оснащён удобным интерфейсом и интегрированными сенсорами, благодаря которым измеряются ключевые показатели здоровья: уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе, пульс, артериальное давление и другие важные параметры. В функционале предусмотрена быстрая идентификация водителя, анализ признаков усталости, стресса и общего самочувствия, формирование протокола осмотра, интеграционные модули с HR- и ERP-системами предприятий.

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Благодаря автоматизации процесса предрейсового осмотра система позволяет сократить время на проведение мероприятий, исключить влияние человеческого фактора и обеспечить объективный контроль физического и функционального состояния водителя перед началом работы. Это предусматривает повышение уровня безопасности как на дорогах, так и на промышленных объектах с повышенным риском.

«Мы искренне рады получению регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Наш терминал предрейсового осмотра позволит значительно повысить качество и скорость проведения медицинских осмотров, снижая издержки и повышая безопасность труда. Мы уверены, что наше решение станет незаменимым инструментом для компаний различного масштаба», — сказал Альберт Шагивалеев, заместитель директора департамента продаж и маркетинга, руководитель направления «Здравоохранение» «ICL Техно».

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