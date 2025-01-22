Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Чаще всего успешными людьми считают себя врачи, главные бухгалтеры, медсестры, маркетологи и водители

Каждый второй россиянин считает себя успешным человеком. Чаще всего в этом убеждены врачи, главные бухгалтеры, медсестры, маркетологи и водители. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие три тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый второй россиянин (49%) уверен, что он успешный человек. Каждый пятый (22%) придерживается противоположного мнения: «На данный момент нет, но я стремлюсь к этому»; «Не хватает опыта и образования». Три из 10 затрудняются с ответом: «Смотря, что считать успехом»; «В карьере хотелось бы достичь большего».

Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет называют себя успешными чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (54%).

Чем выше доход, тем чаще люди говорят об успехе: среди тех, кто получает 100 тыс. руб. в месяц и более, таких 59%.

Дмитрий Удод, «Ингосстрах»: Роботы трудятся круглосуточно и с постоянным уровнем качества
Цифровизация

Среди представителей распространенных профессиональных групп самые уверенные в своих достижениях — врачи: 68% из них считают себя успешными. Среди главных бухгалтеров таковых 64%, среди медицинских сестер — 60%. Уверены в себе маркетологи (58%) и водители (57%). Реже всего о личном успехе говорят операторы call-центров (32%), кладовщики и администраторы (по 42%).

Место проведения опроса: Россия, все округа; населенных пунктов: 589. Время проведения: 9—15 января 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: три тыс. респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?

Трамп помиловал создателя знаменитого онлайн-магазина наркотиков, отбывающего пожизненное заключение

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» получили «зеленый свет» на создание 5G-сетей. Но частоты придется делить с силовиками

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

Hewlett Packard Enterprise расследует возможную утечку данных cо своей ИТ-инфраструктуры

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще