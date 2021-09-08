Один из основателей Skillbox развивает онлайн-школу цифровых профессий
Один из основателей Skillbox Андрей Анищенко развивает новый проект EBAC — онлайн-школу цифровых профессий, которая специализируется на дистанционном образовании в области дизайна, маркетинга и программирования в Бразилии и Мексике.
EBAC уже привлек $11 млн от группы инвесторов во главе с Baring Vostok.
В инвестиционном раунде А также приняли участие Begin Capital, AngelsDeck, A.Partners и Сергей Солонин, который уже инвестировал в проект $1,5 млн в январе 2021 года.
Привлеченные средства будут направлены на расширение линейки курсов и масштабирование в других странах.