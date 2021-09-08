Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Один из основателей Skillbox развивает онлайн-школу цифровых профессий

Один из основателей Skillbox Андрей Анищенко развивает новый проект EBAC — онлайн-школу цифровых профессий, которая специализируется на дистанционном образовании в области дизайна, маркетинга и программирования в Бразилии и Мексике.

EBAC уже привлек $11 млн от группы инвесторов во главе с Baring Vostok.

В инвестиционном раунде А также приняли участие Begin Capital, AngelsDeck, A.Partners и Сергей Солонин, который уже инвестировал в проект $1,5 млн в январе 2021 года.

Привлеченные средства будут направлены на расширение линейки курсов и масштабирование в других странах.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Билайн» продал все свои сотовые вышки

«Т1» запускает в России производство серверов

«Эр-Телеком» купил конкурента в сфере интернета вещей

Vodafone купил телеком-активы донбасского магната

РБК внезапно решил продать Ru-Center

Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX

Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM

Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки

Показать еще

Наука

Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны

Астрономы узнали, как накормить черную дыру

Люди могут заново заселиться на Землю после апокалипсиса — ученые знают способ
Показать еще