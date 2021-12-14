Образовательная платформа Educate Online привлекла $4 млн инвестиций

Educate Online, комплексная платформа, помогающая студентам со всего мира учиться в школах Великобритании, США и Канады, привлекла $4 млн от Xploration Capital, TMT Investments, Flyer One Ventures, Softline и Angelsdeck. Компания будет использовать полученные средства для масштабирования бизнеса в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке, а также для развития своей технологической платформы и создания международного студенческого сообщества.

На платформе Educate Online учащиеся могут выбирать из более 450 предметов, предлагаемых ведущими школами США, Великобритании и Канады, а затем изучать их удаленно без необходимости дорогостоящего переезда в другую страну. За последние 12 месяцев более 2,5 тыс. студентов из 18 стран записались в школы по своему выбору через Educate Online. Чтобы облегчить процесс адаптации, команда экспертов предоставляет академическую и психологическую поддержку на родном языке студентов.

«Educate Online была основана в 2018 г., за время своей работы компания отправила более 4 тыс. детей в возрасте от 4 до 19 лет в лучшие школы мира, – сказал Александр Желтов, соучредитель и генеральный директор Educate Online. – С начала пандемии коронавируса мы наблюдали всплеск интереса к онлайн-образованию. Так, в 2020 г. наша компания выросла в пять с половиной раз. Сейчас мы ожидаем рост в три-пять раз по сравнению с прошлым годом».

Платформа не только помогает с онлайн-образованием, но также предлагает студентам возможность участвовать в летних или семестровых программах на территории кампуса, исследовательские туры, культурные и языковые поездки. В 2019 г. компания Educate Online разработала The Hub, платформу для вовлечения студентов всех возрастов в онлайн-обучение K-12, ESOL, подготовку к университету, а также в программы стажировок и наставничества.

«Школы исторически базируются в одном городе. Лишь немногие из них расширились в другие страны, в основном за счет создания зарубежных кампусов, – сказал Евгений Тимко, управляющий партнер Xploration Capital. – Это значительно ограничивает потенциальный охват международного школьного образования. Онлайн-обучение может стать доминирующим над существующей традиционной школьной инфраструктурой».

«Educate Online предоставляет уникальную возможность получить онлайн-образование высокого качества в лучших зарубежных школах детям из самых разных социальных слоев. Стартап даёт родителям шанс обеспечить своим детям качественное образование», – сказал Евгений Галиахметов, соучредитель AngelsDeck.

«Educate Online не только дает детям из развивающихся стран возможность получить качественное среднее образование, но и прокладывает путь к лучшему будущему, в котором они могут поступить в лучшие колледжи и получить работу своей мечты», – отметила Елена Мажуха, инвестиционный директор Flyer One Ventures.

«Мы рады поддержать в новом раунде команду Educate Online. Она имеет замечательный и очень востребованный продукт, помогающий детям по всему миру получить западное образование. Новый раунд поможет продукту расти еще увереннее», – сказал Артём Инютин, сооснователь и управляющий партнёр TMT Investments.