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Создан уникальный Linux, с интерфейсом, неотличимым от Windows 11. Он «летает» на старых ПК и запускает Windows-приложения. Видео

Вышел Linux-дистрибутив Wubuntu, в точности копирующий интерфейс Windows 11 и способный без труда запускать Windows-программы. ОС потребляет минимум системных ресурсов и может стать полноценной заменой оригинальной Windows 11 для владельцев старых компьютеров.

Симбиоз Windows и Linux

В свободном доступе в интернете появился новый дистрибутив Linux, получивший название Wubuntu. Вероятнее всего. Это будет самый легкий в освоении дистрибутив для тех, кто давно хочет отказаться от Windows в пользу свободного ПО. Особенность Wubuntu в том, что его интерфейс почти на 100% повторяет оболочку системы Windows 11. Первым внимание на это обратил портал ITHome.

В основе дистрибутива, как видно из названия, лежит дистрибутив Linux Ubuntu – самый известный в мире. Его создатели, к слову, в марте 2022 г. на фоне всем известных событий лишили россиян технической поддержки.

Разработчики Wubuntu постарались перенести в свою ОС все, что визуально отличает Windows 11 от прочих операционных систем. Это и цветовая палитра интерфейса, и обои рабочего стола, и «горячие клавиши». Даже обновленная панель задач с меню «Пуск» посередине – в наличии.

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Фото: Wubuntu
Сходство действительно почти 100-процентное

Местный файловый менеджер – это копия «Проводника», а меню настроек в точности повторяет оснастку «Параметры» в Windows 11, которую Microsoft продвигает как замену классической «Панели управления».

Когда Linux лучше

Wubuntu получил от Windows 11 не только внешнее сходство, но и возможность почти нативно запускать Windows-приложения, включая .exe и .msi. Также ОС умеет работать и с утилитами для Android.

В то же время негативные черты ОС Microsoft этому дистрибутиву не передались. Windows 11 известна своими завышенными системными требованиями, и к концу 2024 г. они, как сообщал CNews, станут еще более жесткими, что сильно усложнит установку системы на старые ПК. С Wubuntu таких проблем не возникнет – апгрейд не потребуется, и единственное, что понадобится докупить – это USB-флешку хотя бы на 8 ГБ.

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Фото: Wubuntu
Главное меню на месте

Для работы Wubuntu необходимо наличие в компьютере 2 ГБ ОЗУ (опционально – 4 ГБ), двухъядерного процессора с частотой 2 ГГц и свободного места на диске в пределах 25 ГБ. Разработчики рекомендуют SSD, но и на жестком диске система вполне сможет работать. В наличии модуля безопасности TPM или другого модуля доверенной загрузки в компьютере Wubuntu не нуждается.

Основу интерфейса Wubuntu в данном случае составляет графическая среда Plasma.

Если Windows 11 не нравится

Дистрибутив Wubuntu с интерфейсом Windows 11 «весит» около 5,1 ГБ и доступен для свободного скачивания и установки. Но существует еще одна его версия, на этот раз с графической средой Cinnamon (она стала популярной благодаря дистрибутиву Linux Mint). В этой модификации Wubuntu нет интерфейса Windows 11 — система копирует оболочку Windows 10, сохраняя все возможности, включая запуск Win-приложений. Такая ОС «весит» 5 ГБ ровно и потребляет еще меньше системных ресурсов.

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными
Импортонезависимость

Wubuntu в работе

Wubuntu с оболочкой Windows 10 нужно лишь 1, максимум 2 ГБ оперативной памяти. Многоядерный процессор не требуется – достаточно будет 2-гигагерцевого одноядерного. Занимаемый на диске объем такой же – от 25 ГБ после чистой установки. Оба дистрибутива можно устанавливать как с флешки, так и с DVD-диска, но потребуется двухслойная болванка, поскольку обычная однослойная вмешает лишь 4,5 ГБ информации.

Linux за деньги

Wubuntu доступен для свободного скачивания, однако в бесплатной версии пользователю будут доступны не все функции, хотя и подавляющее большинство. В числе того, что им не достанется – автоматическое обновление приложений и техническая поддержка со стороны разработчиков.

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Скопирован даже центр уведомлений

Получить все это можно, притом за сравнительно небольшие по современным меркам деньги. Платная версия Wubuntu стоит примерно вдвое дешевле игры для актуальных приставок PlayStation 5 и Xbox Series X – за них на мировом рынке просят $60 (5565 руб. по курсу ЦБ на 26 февраля 2024 г.), а за поддержку Wubuntu и другие опции придется заплатить $35 (3250 руб.).

Геннадий Ефремов

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