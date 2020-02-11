Власти Южной Кореи отказываются от Windows и переезжают на Linux

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Власти Южной Кореи запланировали отказ от использования Windows и готовятся перевести все правительственные ПК на южнокорейские дистрибутивы Linux. Министерства вместе с госучреждениями приступили к их тестированию. Причиной было названо стремление страны сократить зависимость от иностранной ОС до минимума.

Программное импортозамещение

Правительство Южной Кореи готовится отказаться от ОС Windows и перевести все компьютеры на Linux. Впервые о планах по переходу на Linux сообщило Министерство внутренних дел страны (МВД) в мае 2019 г., теперь же к нему присоединились и другие ведомства.

По сообщению южнокорейского ресурса Newsis, Министерство стратегии и финансов сообщило о подготовке к переводу на Linux большей части правительственных ПК, общая численность которых достигает 3,3 млн. Процесс миграции будет запущен до конца 2020 г., точные сроки начала отказа от Windows пока не установлены, а завершиться переход должен к 2026 г.

Деньги как основная причина

Главной целью перевода большей части парка компьютеров на Linux стало стремление снизить расходы на лицензирование ПО и зависимость правительства Южной Кореи от иностранной (американской) операционной системы. «За счет внедрения открытых операционных систем мы сможем уменьшить зависимость от Windows и сократить расходы бюджета страны. Мы станем тесно сотрудничать с различными министерствами, чтобы помочь нашему правительству сделать открытые ОС более доступными. Также мы планируем инвестировать в технологии и участвовать в развитии частного cloud-рынка и создании новой программной экосистемы», – сказал глава Министерства стратегии и финансов Чой Чанг-Хюк (Choi Jang-hyuk).

Южная Корея полагает, что отказ от Windows позволит сэкономить

По подсчетам представителей правительства Южной Кореи, перевод государственных ПК с Windows 7, поддержка которой была прекращена в январе 2020 г., на Windows 10 стране придется выделить 780 млн вон (около $655 млн). С учетом общего количества ПК, апдейт каждого из них обойдется стране приблизительно в $200.

Размеры возможных затрат на получение актуальных обновлений для Windows 7 (Microsoft предлагает такую услугу только корпоративным клиентам) правительство Южной Кореи не озвучивает. К примеру, власти Германии готовятся выделить на это порядка 900 млн евро.

Корейские альтернативы Windows

На замену Windows в Южной Корее придут, по меньшей мере, три дистрибутива Linux – Cloud OS, Harmonica OS и TMax OS. Два последних – это южнокорейские разработки, пользующиеся популярностью в стране, тогда как Cloud OS нередко используется в облачных системах.

На момент публикации материала правительство Южной Кореи уже приступило к изучению возможностей перечисленных дистрибутивов. Так, Минобороны страны тестирует Harmonica OS 3.0, основанный на Linux Ubuntu 18.04 LTS и тесно связанный с Linux Mint. В качестве оболочки в нем используется окружение Cinnamon 4.2, а сам дистрибутив поддерживает запуск Mint-приложений. Кроме того, в состав Harmonica OS 3.0 входят и программы, разработанные в Южной Корее, в том числе браузер Naver Whale.

Tmax OS, один из южнокорейских Linux-дистрибутивов

Национальная почтовая служба Южной Кореи постепенно внедряет TMax OS с развитой поддержкой облачных сервисов, в том числе облака TMax. Данный дистрибутив располагает проприетарным интерфейсом и поставляется с собственным браузером ToGate на основе Chromium. Ряд ведомств также используют дистрибутив Gooroom Cloud OS – облачную ОС на базе Debian Linux, по принципам работы схожую с Google Chrome OS.

Отказ от физических ПК

Наряду с переходом на Linux-дистрибутивы правительство Южной Кореи развивает национальный проект DaaS (Desktop as a Service). В рамках него оно планирует перевести часть физических рабочих станций в облако, сделав их виртуальными, что повлечет за собой сокращение расходов на закупку необходимого оборудования. По данным минфина, после повсеместного внедрения DaaS затраты на приобретение ПК для чиновников должны будут снизиться на 72% в масштабах всей страны. Тестирование DaaS начнется в октябре 2020 г.

Замена Windows в других странах

Южная Корея – не единственная страна, госсектор которой в обозримом будущем может полностью отказаться от Windows. В декабре 2019 г. CNews сообщал, что власти Китая разработали план по полному отказу от американских компьютеров, ноутбуков, а также от американского ПО в госучреждениях страны в пользу отечественных аналогов. Стратегия была разработана сроком на три года – к концу 2022 г. импортозамещение в данной области должно быть 100-процентным.

В качестве альтернативы американской компьютерной технике правительство Китая может выбрать продукцию компании Lenovo, которая на протяжении нескольких лет была лидером в сегменте настольных компьютеров и одним из основных игроков на рынке ноутбуков. Что касается замены Windows, то в декабре 2019 г. в КНР началась разработка национальной ОС. К ее созданию совместно приступили два крупных китайских разработчика ПО – компании China Standard Software (CS2C) и Tianjin Kylin Information (TKC), имеющие опыт по разработке ОС, пользующихся спросом в Китае.

Попытку перевести ПК правительственных учреждений, школ и системы здравоохранения на Linux предпринимали и власти испанской провинции Эстремадура – решение об этом было принято еще в 2002 г. Поводом для миграции стали традиционные преимущества ПО на открытом коде: экономия на лицензиях, технологическая независимость, возможность доступа к программному коду программ и развитие местной индустрии программирования.

Специально для этого был разработан дистрибутив LinEx, основанный на Debian. За первый год проекта в Эстремадуре, население которой немногим превышает 1 млн человек, было распространено около 200 тыс. дистрибутивов LinEx на компакт-дисках и более 70 тыс. дистрибутивов загружено с сайта. Однако в конце 2011 г. власти провинции отказались от перевода компьютеров бюджетных организаций на LinEx – по мнению совета провинции, во время экономического кризиса идея разработки специального дистрибутива Linux стала несостоятельной.

Перейти на собственный дистрибутив Linux решили и власти Мюнхена (Германия). В 2003 г. городской совет проголосовал за такой переход, и чиновники утвердили план миграции: за 10 лет они должны были потратить на этот процесс 30 млн евро. В 2013 г. было объявлено о завершении проекта. К этому времени на открытое ПО были переведены около 15 тыс. рабочих мест в муниципалитете, что составляет 80% от их общего числа. В качестве операционной системы была выбрана кастомизированная версия Ubuntu под названием LiMux, а в качестве офисного пакета — OpenOffice (с последующим переходом на LibreOffice).

Спустя еще год Мюнхен задумался о возвращении к Windows – власти города стали получать множество жалоб от чиновников, переведенных на Linux. Они испытывали трудности в освоении и системы не могли справиться с обменом данными, который не работал так, как им хотелось бы. Также выяснилось, что Linux оказался «чрезмерно дорогим» из-за необходимости дополнительного программирования.

Возврат к Windows начался в феврале 2017 г. и должен был завершиться к 2020 г. В ноябре 2017 г. чиновники подсчитали, что затраты Мюнхена на возврат к Windows составят 50 млн евро.