Вместо лайков и бесконечных переписок — реальные встречи в ресторанах и кафе: в России появилось новое приложение для знакомств F Date&eat

Российские разработчики запускают новый социальный сервис для живых знакомств. F Date&eat — это бесплатное приложение с ИИ-помощником, в основе которого лежит идея организации встреч через гастрономические предпочтения и взаимодействие в безопасной и комфортной городской среде. Об этом CNews сообщили представители F Date&eat.

Главная цель F Date&eat — живое общение и реальные встречи с людьми, которые могут стать романтическими партнерами, друзьями или единомышленниками. Совместимость пользователей высчитывается нейросетью, учитывая гастрономические предпочтения, образ жизни, цели знакомства, образ жизни, привычки и интересы. Встроенная система приглашений позволяет договориться о совместном походе в кафе, ресторан или бар, а разговорный ИИ-помощник поможет чётко сформулировать мысль, тактично подсветить «красные флажки» в переписке, мягко отфильтровать токсичных собеседников, подсказать темы для диалога и тон общения.

«F Date&eat — это пространство, где гастрономические заведения становятся не просто точками потребления, а местами для создания смыслов, вдохновения и близости. Наша миссия — вернуть культуру осмысленных живых встреч, где важен сам процесс общения. Мы верим, что взгляд, интонацию и атмосферу ужина нельзя заменить лайками», — сказал CEO и основатель проекта Александр Давыдов.

Создатели проекта делают акцент на безопасности и комфорте: общение в F Date&eat доступно только после верификации пользователей и ручной модерации, что исключает фейки, ботов и мошенников. Также в приложение добавляются только проверенные места: команда отслеживает репутацию каждого заведения.

Сервис построен по принципу win-win: пользователи находят интересных людей и идеи для первых встреч, а заведения — новую лояльную аудиторию. Приложение уже работает в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, до конца года разработчики планируют подключение всех городов-миллионников страны. К проекту уже присоединились концептуальный ресторан русской кухни «#СибирьСибирь», мишленовский ресторан Savva, сеть аутентичных китайских закусочных «Чихо», модные локации «Супердом» и «Сионист», европейское кафе Finch, ресторанная группа Relab Family, сеть японских кафе Gills, заведения пивоварни AF Brew и десятки других популярных заведений. Команда F Date&eat продолжает расширение пула гастрономических партнеров.