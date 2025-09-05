Получите все материалы CNews по ключевому слову
Куриленко Илья
УПОМИНАНИЯ
|05.09.2025
|Как российский софт и технологии ИИ помогают устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона 1
Куриленко Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 364 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1406 1
|Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 370 1
|Анлим-ИТ 2 1
|Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 80 1
|Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 406 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1671 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153075 1
