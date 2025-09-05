Получите все материалы CNews по ключевому слову
Овсянников Максим
УПОМИНАНИЯ
Овсянников Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 80 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4644 1
|Парфентьев Алексей 153 1
|Гордиенко Евгения 1 1
|Албычев Кирилл 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381909, в очереди разбора - 735838.
Создано именных указателей - 182222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.