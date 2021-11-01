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Интеграция ИТ в госсекторе
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Минцифры Свердловской области протестирует отечественную коммуникационную платформу

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области и CommuniGate Systems подписали меморандум о сотрудничестве в рамках перехода на отечественное программное обеспечение, предусмотренного национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации».

Документ предполагает тестирование министерством платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro. В течение года сотрудники министерства будут использовать платформу для решения повседневных задач. Как пояснил министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, по сути речь идет о системе, которая обеспечит пользователей электронной почтой, календарями, обменом мгновенными сообщениями и рядом других сервисов.

В случае успешных испытаний возможен постепенный переход к использованию этой платформы всеми органами государственной и муниципальной власти Свердловской области.

«Мы понимаем, что коммуникационная система — это приоритетный ИТ-сервис, обеспечивающий эффективную и бесперебойную работу органов государственной и муниципальной власти нашей области. Ожидаем, что платформа CommuniGate Pro справится со своей задачей и тестирование завершится успешно. Полученная информация позволит нам сформировать единые требования к будущему проекту внедрения подобного решения во всех государственных и муниципальных учреждениях региона и организовать соответствующие конкурсные процедуры», — отметил министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

В настоящее время органы исполнительной власти региона используют сервисы электронных коммуникаций производства зарубежных компаний. Это тормозит процесс исполнения программы импортозамещения, утвержденной правительством России, и не обеспечивает единое и удобное пространство взаимодействия для всех муниципальных и государственных служащих.

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