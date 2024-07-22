«Ред Софт» и правительство Свердловской области подписали соглашение о реализации программы импортозамещения в области ИТ

В Екатеринбурге 9 июля 2024 г. состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «Ред Софт», разработчиком отечественных ИТ-решений, и правительством Свердловской области.

Подписантами выступили Михаил Пономарьков, министр цифрового развития и связи Свердловской области, и Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт». Соглашение станет официальным началом реализации совместных проектов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» к 2030 г. доля использования российского программного обеспечения в государственных органах, государственных корпорациях, государственных компаниях и хозяйственных обществах должна быть увеличена до 95%.

Сотрудничество в рамках подписанного соглашения предполагает организацию и проведение мероприятий в формате круглых столов, семинаров, конференций и форумов, нацеленных на развитие информационно-коммуникационных технологий в Свердловской области. Планируется создание рабочих групп, которые разработают наиболее эффективную политику импортозамещения цифровых решений с последующей ее реализацией на уровне субъекта.

Компания «Ред Софт», являясь разработчиком и поставщиком российских ИТ-решений, не только готова предлагать свои решения и консультировать по вопросам внедрения разработок в инфраструктуру организаций, но и оказывать поддержку пользователей для быстрой адаптации к продуктам экосистемы «Ред Софт».

«Подписание соглашения — это первый шаг, за которым последует череда совместных проектов нашей компании и правительства Свердловской области. «Ред Софт» может предложить свои компетенции и решения государственным организациям области, органам здравоохранения, образовательным учреждениям, частным пользователям, которые хотят изучать наши продукты. Совместно с правительством Свердловской области мы разработаем такой комплекс мероприятий, который сделает знания и российские ИТ-продукты доступнее для каждого жителя области», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Переход с импортного программного и аппаратного обеспечения на отечественные аналоги является одним из ключевых направлений для повышения технологической независимости региона и обеспечения информационной безопасности. В соответствии с Указом Президента о национальных целях развития России до 2030 правительство Свердловской области активно прорабатывает различные варианты для реализации государственной политики в области импортозамещения. Компания «Ред Софт», в свою очередь, готова предложить качественную поддержку и экспертизу, при этом уже имеет хороший опыт сотрудничества с другими областями и регионами в данной сфере», — отметил Михаил Пономарьков, министр цифрового развития и связи Свердловской области.