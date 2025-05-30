Разработчик системы резервного копирования RuBackup меняет позиционирование.

Входящая в «Группу Астра» компания «РуБэкап» отмечает семилетие и объявляет о масштабировании своего статуса. Если раньше она позиционировала себя в качестве разработчика одноименной системы резервного копирования, то теперь пришло время заявить о себе как о вендоре единой платформы для управления данными и обеспечения непрерывности работы любой организации. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

С RuBackup можно выстроить процессы создания резервных копий, защиты и управления данными, которые обрабатывает как российское, так и зарубежное ПО, так как продукт поддерживает широкий спектр отечественных и зарубежных решений. В их числе ОС Astra Linux, «Ред ОС» и Alt Linux, СУБД Tantor и Postgre SQL, среды виртуализации ПК СВ «Брест» и VMmanager, почта RuPost и VK WorkMail, а еще VMware, Microsoft Hyper-V, Proxmox, Oracle, SAP HANA, MS SQL и т.д.

В будущем вендор предоставит своим клиентам улучшенные средства контроля над информацией. Помимо резервного копирования, в платформу войдут инструменты для ее архивирования, аналитики, репликации и миграции, автоматизации и безопасного использования для упрощения сложных задач и повышения эффективности работы. В ближайшие месяцы компания собирается представить функционал для управления данными в облаке и локальных системах, консолидированный в едином удобном пространстве.

В системе появится полностью переработанный интерфейс, принятие решений ускорится, доступ к управлению данными откроется прямо с мобильных устройств, а встроенный интеллектуальный помощник будет выдавать рекомендации в реальном времени. Сейчас в RuBackup есть механизмы для расширенной аналитики, которая помогает принимать решения на основе полученных данных благодаря инструментам отчетности. Настраиваемые дашборды быстро оценивают статусы выполнения задач и отслеживают ключевые метрики. Также в RuBackup появились новые модули для интеграции с HOSTVM, SPACEVM и «Альт Виртуализацией 10.2» – ПО для работы с виртуализацией и контролем ресурсов.

«Всего за несколько лет мы прошли путь развития, который мировые компании проходили около 20 лет. Благодаря доверию наших заказчиков, клиентоцентричности и регулярным улучшениям наша платформа стала оптимальным выбором для бизнеса, подтвержденным ростом клиентской базы и сложностью решаемых задач. Функционал RuBackup позволяет обеспечить надежность, удобство, производительность, совместимость и технологическую независимость – преимущества, которые ценятся всегда и особенно в условиях динамично меняющейся цифровой среды», — отметил Кирилл Вихровский, генеральный директор компании «РуБэкап».