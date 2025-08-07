SafeMobile представляет новый релиз программного продукта SM 13.5

Бренд SafeMobile, разработчиком и владельцем которого является резидент фонда Сколкова «НИИ СОКБ Центр разработки», объявляет о выходе нового релиза SM 13.5. Об этом CNews сообщили представители НИИ СОКБ.

В SafeMobile 13.5 реализованы новые возможности для управления устройствами на операционной системе Android. Управление разрешениями приложений: можно заранее задать, какие разрешения будет запрашивать приложение у сотрудника при установке на устройство. Поддерживается как при принудительной установке, так и при установке пользователем через корпоративный каталог.

Настройка загрузки корпоративных приложений по типу сети: в профиле сетей Android можно задать, при каком подключении устройство получает приложения – только по Wi-Fi, по Wi-Fi и в домашней сети или при любом подключении

Данный функционал особенно полезен для заказчиков, для кого важно, чтобы обновления корпоративных приложений не ставились по мобильной сети в роуминге, что позволяет значительно сократить расходы.

Поддержка новых форматов пакетов приложений: .apks, .хapk, .apkm.

Релиз уже доступен на портале технической поддержки.

SafeMobile – комплексная платформа управления мобильными устройствами из единой консоли. Управляет как полностью корпоративными устройствами, так и корпоративной областью на личных устройствах, позволяет настраивать политики безопасности, парольные политики, удаленно управлять приложениями. Реализована функция удаленного управления экраном. Поддерживает устройства на Android, iOS, iPadOS, «Аврора», Windows, ALT Linux и Astra Linux. Сертифицирована ФСТЭК России, соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 по защите информации финансовых структур.