Разделы

Бизнес Документооборот
|

Fesco и «СКБ Контур» договорились о сотрудничестве в сфере развития электронного документооборота

Транспортная группа Fesco и компания «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития электронного документооборота (ЭДО).

Документ подписали заместитель генерального директора по информационным технологиям Fesco Дмитрий Суровец и генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Соглашение направлено на внедрение современных решений в сфере ЭДО, которые позволят Fesco повысить эффективность операционной деятельности и упростить документооборот с клиентами. Стороны также рассмотрят возможность развития трансграничного и международного ЭДО для упрощения работы с зарубежными партнёрами и формирования единых подходов к цифровому обмену данными.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

«Развитие цифровых решений является одним из приоритетов транспортной группы Fesco. Внедрение новых инструментов в сфере ЭДО позволит нам повысить скорость, прозрачность и устойчивость операционных процессов, а также обеспечить высокий уровень взаимодействия с клиентами и партнерами. Также мы рассчитываем, что сотрудничество с «СКБ Контур» сыграет важную роль в расширении электронного документооборота с международными участниками рынка», — отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям Fesco Дмитрий Суровец.

«Внедрение электронных документов — ключевой элемент для повышения скорости и прозрачности всех операций. Мы видим огромный потенциал для цифровизации в логистике. Работа с лидером рынка, таким как Fesco, позволяет нам не только внедрить передовые решения, но и вместе формировать лучшие практики для трансграничного электронного документооборота. Этот проект — наглядный пример того, как технологии меняют традиционные отрасли, делая их более эффективными и конкурентоспособными на глобальном рынке», — сказал генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Знаменитая российская ИТ-компания спасена. Ей выделили миллиарды владельцы «Столото»

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

На нацпроект «Экономика данных» выделят полтриллиона рублей за три года

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Чем заняться когда скучно: самые интересные нейросети для развлечений

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще