Fesco и «СКБ Контур» договорились о сотрудничестве в сфере развития электронного документооборота

Транспортная группа Fesco и компания «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития электронного документооборота (ЭДО).

Документ подписали заместитель генерального директора по информационным технологиям Fesco Дмитрий Суровец и генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Соглашение направлено на внедрение современных решений в сфере ЭДО, которые позволят Fesco повысить эффективность операционной деятельности и упростить документооборот с клиентами. Стороны также рассмотрят возможность развития трансграничного и международного ЭДО для упрощения работы с зарубежными партнёрами и формирования единых подходов к цифровому обмену данными.

«Развитие цифровых решений является одним из приоритетов транспортной группы Fesco. Внедрение новых инструментов в сфере ЭДО позволит нам повысить скорость, прозрачность и устойчивость операционных процессов, а также обеспечить высокий уровень взаимодействия с клиентами и партнерами. Также мы рассчитываем, что сотрудничество с «СКБ Контур» сыграет важную роль в расширении электронного документооборота с международными участниками рынка», — отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям Fesco Дмитрий Суровец.

«Внедрение электронных документов — ключевой элемент для повышения скорости и прозрачности всех операций. Мы видим огромный потенциал для цифровизации в логистике. Работа с лидером рынка, таким как Fesco, позволяет нам не только внедрить передовые решения, но и вместе формировать лучшие практики для трансграничного электронного документооборота. Этот проект — наглядный пример того, как технологии меняют традиционные отрасли, делая их более эффективными и конкурентоспособными на глобальном рынке», — сказал генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.