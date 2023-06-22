ИИ-модель «Сбера» помогает бизнесу прогнозировать спрос

«Сбер бизнес софт» по заказу группы компаний «Абрау-дюрсо» разработал инновационную модель прогнозирования спроса на основе искусственного интеллекта (ИИ). Алгоритм предсказывает спрос на продукцию компании с высокой точностью благодаря глубокому анализу ретроспективных данных и дополнительных параметров, что позволяет бизнесу оптимизировать свои процессы и точно рассчитывать загруженность производства, планировать объем поставок сырья, оптимизировать логистику и снижать издержки. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Основной задачей, поставленной «Абрау-дюрсо» перед разработчиками, было создание системы более точного прогнозирования продаж при годовом бизнес-планировании, а также краткосрочного планирования на 10 недель для понимания конкретного цикла производства. Использование ИИ позволило компании перейти от базовых инструментов прогнозирования к более продвинутому подходу, который позволяет учесть все факторы и составить комплексную картину ожидаемого спроса на продукцию.

Реализованный «Сбер бизнес софт» проект — часть комплексной стратегии «Абрау-дюрсо» по внедрению технологий ИИ для прогнозирования и оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности бизнеса в целом. На первом этапе реализована предиктивная аналитика спроса для выделенной товарной группы на основании внутренних данных компании.

В рамках второго этапа предполагается построение дополнительных моделей, в покрытие которых войдет весь ассортимент компании. На третьем этапе планируется увеличить количество используемых при прогнозе факторов: модель будет учитывать агрегированные и обезличенные данные по поведению покупателей, сведения о динамике рынка в целом и другие параметры.

Сервис по прогнозированию спроса – один из продуктов «Сбер бизнес софт» для ретейлеров и производителей. Он позволяет в несколько раз уменьшить ошибку при прогнозировании и существенно снизить издержки хранения и списания испорченных товаров, повысить выручку бизнеса и оборачиваемость капитала, а также грамотно провести бизнес-планирование. Решение интегрируется с системами компаний и бесшовно встраивается в их бизнес-циклы.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» «Сбербанка» сказал:

«Мы высоко оцениваем сотрудничество с нашим партнером — группой компаний "Абрау-дюрсо". Вместе мы разработали действительно уникальный продукт, который позволит компании вдвое улучшить качество прогнозирования спроса на свою продукцию. Замечательно, что передовые компании применяют технологии ИИ, понимая, что в перспективе это станет стандартом успешного ведения бизнеса. Мы видим большой потенциал в применении такого класса решений на производстве и в ретейле».

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Сергей Усик, ИТ-директор ГК «Абрау-дюрсо» сказал:

«Приняв решение начать работу по построению прогнозных моделей, основным претендентом на реализацию этого проекта мы видели именно «Сбер бизнес софт» — одну из ключевых ИТ-компаний по созданию сервисов на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности предприятий. По результатам конкурсного отбора наши партнеры предложили лучшие условия, при этом продемонстрировав глубокую экспертизу и сильную мотивацию. Итогами первого этапа реализации проекта совместно со «Сбер бизнес софт» мы чрезвычайно довольны — они превзошли наши ожидания».

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«Сбер бизнес софт» — российская компания, разработчик ИТ-решений для автоматизации бизнеса в области маркетинга, аналитики и продаж. Помимо разработки и внедрения программных решений, специалисты «Сбер бизнес софта» консультируют предпринимателей по цифровым технологиям, системам и трансформации и внедряют сервисы с ИИ.

Группа компаний «Абрау-дюрсо» — производитель игристых и тихих вин России. Удельное имение «Абрау-дюрсо» основано в 1870 г. по именному указу императора Александра II. «Абрау-дюрсо» представляет коллекции виноделен: «Абрау-дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза» и др. По итогам 2022 г. «Абрау-Дюрсо» было реализовано более 54,1 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции.