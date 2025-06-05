K2 Cloud запускает продажи решений «МойОфис» для бизнеса по модели SaaS

Продуктовая компания «МойОфис» и облачный провайдер K2 Cloud (подразделение «К2Тех») подписали соглашение о сотрудничестве и объявили о старте продаж офисного программного обеспечения «МойОфис» в формате SaaS из «К2 Облака». Теперь корпоративные клиенты смогут получать доступ к офисным сервисам с предустановленными настройками на базе территориально-распределенной инфраструктуры K2 Cloud, включающей три ЦОДа класса Tier III. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Предложение ориентировано на корпоративных заказчиков, которые получат доступ к широкому спектру решений «МойОфис» из «К2 Облака». Клиенты смогут сформировать оптимальный набор сервисов под свои конкретные бизнес-задачи.

Сотрудничество с K2 Cloud открывает дополнительные возможности для развертывания решений «МойОфис». Заказчики могут напрямую взаимодействовать с командой внедрения, решая вопросы и адаптируя процесс под свои задачи. Данные пользователей будут храниться на территории России в облаке, имеющем сертификаты, которые подтверждают высокий уровень соблюдения стандартов безопасности (PCI DSS 4.0, аттестация 152-ФЗ, ГОСТ Р 57580.1-2017 и др.).

Пользователи получают: готовые к работе сервисы — все необходимые инструменты для совместной работы в экосистеме «МойОфис»; гибкую тарификацию — возможность подключать только нужные функции и масштабировать ресурсы по мере роста бизнеса; техническую поддержку — команда экспертов K2 Cloud обеспечит экспертный консалтинг по подбору решений и услуг по поддержке внедренных продуктов; интеграцию с облачной инфраструктурой K2 Cloud уровнем SLA 99,95%.

«Для вендора программного обеспечения партнерство с надежным облачным провайдером — это стратегический шаг, который открывает новые возможности для масштабирования бизнеса и повышения доступности продукта. SaaS-модель с облачными провайдерами позволяет оптимально распределить зоны ответственности: мы развиваем наши продукты, а партнер обеспечивает инфраструктуру, включая хостинг, балансировку нагрузки, резервное копирование и защиту данных. Кроме того, K2 Cloud имеет все необходимые сертификаты в области безопасности, что снижает барьеры для внедрения наших продуктов даже для заказчиков со строгими требованиями к исполнению нормативов», — отметил генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

«Компании все чаще отдают предпочтение операционным расходам (OpEx) вместо капитальных (CapEx), что делает подписную модель SaaS значительно привлекательнее традиционных моделей лицензирования. Использование ПО из облака позволяет начать работу буквально за несколько часов, без затрат на закупку серверов, лицензий и долгой настройки инфраструктуры. Для нас как облачного провайдера сотрудничество с «МойОфис» открывает возможности для роста, так как расширение экосистемы доступных сервисов повышает ценность нашей платформы для заказчиков», — сказал Сергей Зинкевич, директор K2 Cloud.