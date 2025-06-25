«Рег.ру» запустил услугу 1С as a Service в облаке

Российская технологическая компания «Рег.ру» объявляет о запуске нового облачного сервиса — 1СaaS (1C as a Service). Новый продукт представляет собой готовое к работе решение «1С» по модели PaaS. Услуга ориентирована на малый и средний бизнес, которому требуется полноценная 1С-инфраструктура без необходимости найма внутренних ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В отличие от классических IaaS-сервисов, в которых компаниям необходимо самостоятельно настраивать серверы, базы данных и поддерживать работоспособность системы, модель PaaS представляет комплексное решение с развернутой платформой, кластером «1С», различными СУБД, администрированием, резервным копированием и постоянным мониторингом.

«Облачный сервис 1CaaS подойдет самому широкому сегменту аудитории. В сравнении с моделями SaaS и IaaS, которые, как правило, либо требуют самостоятельной настройки и доработки, либо выделенного квалифицированного специалиста и дополнительных расходов, новый сервис формата PaaS предлагает удобное компромиссное решение. Заказчик получает качественный сервис для «1С» с администрированием серверной части, производительностью и безопасностью, и, что важно, гибкостью, которой обычно нет в готовых коробочных решениях», — сказал Сергей Белов, руководитель департамента корпоративных продуктов «Рег.ру».

В апреле 2025 г. «Рег.ру» представил адаптированное облако для запуска приложений на базе «1С». Новая линейка продуктов позволяет компаниям развернуть и масштабировать «1С» в облаке с высокой производительностью.