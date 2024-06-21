СПбМТСБ ТЭК-торг ЭТП
Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» основана в декабре 2012 года и является 100%-ным дочерним предприятием АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». Входит в число крупнейших ЭТП России по объемам опубликованных процедур в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. 1 октября 2018 года на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г. №1447-р, а также трехстороннего соглашения с Минфином России и ФАС России «О функционировании электронной площадки» АО «ТЭК-Торг» получило право на проведение закупок в электронной форме для государственных и муниципальных заказчиков в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. На сегодняшний день ЭТП ТЭК-Торг интегрирована с региональными системами более чем в 80 регионах России, в конце 2021 года доля АО «ТЭК-Торг» составила 5,09% по количеству закупок и 4,51% по объёму НМЦ.
|21.06.2024
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АО «ТЭК-Торг» и ООО «Цифровая логистика» подписали соглашение о сотрудничестве
железнодорожной логистики для участников российского рынка. Объединение ресурсов и компетенций ЭТП «ТЭК-Торг» и ЭТП «Грузовые перевозки» позволит участникам закупок использовать возможности жел
|05.07.2022
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Программное обеспечение ЭТП «ТЭК-торг» включено в Единый реестр российского ПО
Программное обеспечение оператора федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» вошло в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение о включении ПО секции «Государственные закупки» в реестр было принято в июне 2022
|25.05.2022
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«ТЭК Торг» автоматизировала обработку закупочной документации с помощью платформы для потокового ввода данных
рмы .Net и C#. Решение может обрабатывать около 500 тыс. страниц документов в год. Клиенту сервиса «ТЭК-Торг» нет необходимости в совершении дополнительных действий. Нужные документы для распоз
|26.04.2022
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«ТЭК-Торг» приняла участие в запуске сервиса для МСП по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил о запуске нового сервиса для предпринимателей «Производственная кооперация и сбыт». Сервис, размещенный на платформе МСП.РФ, представляет собой цифровую платформу для взаимоде
|22.03.2022
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Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» перешла на электронный кадровый документооборот
Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает переходе на электронный кадровый документооборот на базе платформы HRlink.
|23.11.2021
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Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» стала участником проекта ФНС России по машиночитаемым доверенностям
Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске в опытную эксплуатацию нового сервиса «Электронная доверенность»
|05.10.2021
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Bi.zone провела анализ защищенности «Тэк-торг»
В рамках сотрудничества компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone выполнила анализ защищенности федеральной электронной торговой площадки «Тэк-торг». При проведении работ эксперты Bi.zone сымитировали действия злоумышленника с помощью контролируемых атак и проанализировали исходный код компонентов платформы. Анализ защищенности не
|27.09.2021
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«Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ
Федеральная электронная площадка «Тэк-торг» объявила о запуске в эксплуатацию новых сервисов. Сервисы «Интеллектуальное распозн
|09.09.2021
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«ТЭК-торг» и НК «Роснефть» выпустили вторую версию мобильного приложения «Закупки Роснефть»
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» и НК «Роснефть» сообщили о завершении работы над второй версией мобильного приложения «Закупки Роснефть». Главная задача бизнес-приложения – повысить скорость и эффективность работы п
|12.07.2021
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«ТЭК-Торг» и «Росморпорт» подписали соглашение о сотрудничестве
Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» (АО «ТЭК-Торг») и Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморп
|25.06.2021
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«ТЭК-Торг» и «Алмаз-Антей» будут сотрудничать в области электронных закупок малого объема
Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» договорились о сотрудничестве в области проведения
|21.06.2021
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Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» запускает аутсорсинг закупок
Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске нового направления - аутсорсинга закупок. Сервис включает в себя
|27.05.2021
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На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий
На федеральной электронной площадке «ТЭК-Торг» начал работать сервис для обоснования начальной (максимальной) цены на закупаемые товары в соответствии с порядком, установленным приказом Минздрава России от 15 мая 2020 г. №450н. Се
|18.05.2021
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«ТЭК-Торг» запустила сервис уведомлений в Telegram
Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса персонализированных уведомлений в Telegram. С помощью но
|12.05.2021
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Bi.Zone протестировала федеральную электронную площадку «ТЭК-торг» на устойчивость к DDoS-атакам
Bi.Zone провела тестирование защищенности электронной торговой площадки «ТЭК-торг». Эксперты сымитировали DDoS-атаки на ресурсы «ТЭК-торг», после чего представили отчет о результатах работы систем защиты. Сначала специалисты Bi.Zone подготовили инструменты им
|22.04.2021
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На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ
Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса по обоснованию начальной максимальной цены для заказчико
|08.04.2021
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Федеральная электронная площадка «ТЭК-торг» разработала сервис для подбора и проверки поставщиков «Цифровой помощник»
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» сообщил о разработке аналитического сервиса для подбора и проверки поставщиков «Циф
|25.03.2021
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«ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве
«ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Документ подписали 25 марта 2021 г. генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин и генеральный д
|15.03.2021
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«ТЭК-Торг» и «Интер РАО» упростили доступ поставщиков к закупкам группы
«ТЭК-Торг» и группа «Интер РАО» объявили о запуске новых сервисов для поставщиков на онлайн-пл
|18.02.2021
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«ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам 2020 г. объем закупок в сфере информационных технологий по 4
|26.01.2021
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«ТЭК-Торг» запустила систему автоматизированного подбора поставщиков
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» объявил о завершении проекта по разработке решения для автоматического подбора пост
|30.12.2020
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«ТЭК-Торг» и Финансовый университет подвели итоги Всероссийской программы повышения квалификации
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» подвел итоги реализации Всероссийской программы повышения квалификации «Развитие цифровых компетенций специалистов по государственным, муниципальным и корпоративным закупкам: содержан
|25.12.2020
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На федеральной площадке «ТЭК-Торг» будут размещаться закупки Петербургского метрополитена
«ТЭК-Торг» и ГУП «Петербургский метрополитен» договорились о сотрудничестве в части размещения
|21.12.2020
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«ТЭК-Торг» интегрировала портал закупок малого объема Чувашии с порталом поставщиков Москвы
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил об успешной интеграции портала закупок малого объема Чувашской Республики с интернет-ресурсом «Портал поставщиков», созданным правительством Москвы. Интеграция двух цифровых п
|17.12.2020
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«ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам 11 месяцев 2020 г. объем госзакупок по всем отраслям экономи
|24.11.2020
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«ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам десяти месяцев 2020 года объем госзакупок по всем отраслям э
|16.11.2020
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«ТЭК-Торг» завершил интеграцию с региональными информационными системами по закупкам в 80 регионах России
Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил о реализации проекта по интеграции ЭТП с региональными автоматизированными системами планирования и организации закупочной деятельности. Проект был реализован с крупнейшими ро
|27.10.2020
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АО «ТЭК-Торг» вошло в перечень операторов ЭТП для проведения открытых закупок Концерна «Алмаз-Антей»
Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В рамках договора открытые закупочные процедуры дочерних обществ Концерна будут осуществляться на площадке «Т
|20.10.2020
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НК «Роснефть» и «ТЭК-Торг» разработали мобильное приложение для оперативной работы с закупочными процедурами компании
НК «Роснефть» и оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» реализовали новый совместный проект – мобильное приложение «Закупки Роснефть» для оперативной работы с закупочными процедурами компании. НК «Роснефть» – один из крупнейших потребителе
|19.08.2020
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ТЭК-Торг автоматизировал закупки государственных и муниципальных заказчиков Чувашской Республики
номию бюджетных средств за счет повышения конкуренции. Как показывает практика, закупки с использованием электронного сервиса позволяют сэкономить ежегодно 12% средств», – сказал генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. В числе других преимуществ – повышение открытости и прозрачности закупок у единственного поставщика, создание дополнительных рабочих мест, а также повышение финансо
|11.08.2020
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«ТЭК-Торг» внедряет сервис цифрового факторинга
АО «ТЭК-Торг» совместно с «Интер РАО – Центр управления закупками» и ПАО Банк «ФК Открытие» объяв
|31.07.2020
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«ТЭК-Торг» и ФРДВ займутся цифровым проектом по управлению лесным хозяйством Дальнего Востока
«ТЭК-Торг» и «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» («ФРДВ», входит в «ВЭБ.РФ») подписали соглашение о сотрудничестве в области развития интернет-системы по управлению лесным хозяйством и ле
|20.08.2019
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МКБ и электронная площадка «ТЭК-торг» договорились о сотрудничестве
«Московский кредитный банк» (МКБ) и электронная торговая площадка «ТЭК-торг» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения участники закупок на «ТЭК-торг» получат возможность использовать финансовые инструменты банка на специальных
|14.08.2019
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Bell Integrator создал единый веб-сервис для сбора данных электронной площадки «ТЭК-торг»
Bell Integrator завершил создание для компании «ТЭК-торг», одной из крупнейших электронных торговых площадок (ЭТП) России, единого веб-сервиса, позволяющего принимать данные из закрытой части ЭТП для публикации их в открытой части и на сторо
|24.05.2018
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«ТЭК-Торг» внедряет аналитику закупок на платформе Visiology
Polymedia завершила проект по внедрению информационно-аналитической системы (ИАС) на базе платформы Visiology для электронной торговой площадки «ТЭК-Торг», секции Роснефть. Основной целью проекта являлось создание корпоративной системы аналитики и отчетности для эффективного мониторинга закупочной деятельности. Для реализации проекта ис
|11.01.2017
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Cognitive Technologies и ТЭК-Торг реализовали функционал электронного договора для НК «Роснефть»
Cognitive Technologies объявила о реализации новой функциональности на электронной торговой площадке (ЭТП) «ТЭК-Торг», позволяющий одному из ее основных клиентов, НК «Роснефть», заключать договоры в электронной форме. Как рассказали CNews в компании, одной из отличительных возможностей разработанной
|15.06.2016
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Cognitive Technologies автоматизировала закупочные процедуры дочерних предприятий «Роснефти»
очередного цикла проекта по автоматизации торгово-закупочных процедур для НК «Роснефть» на ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг». Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies. «Основная задача подготовленного
СПбМТСБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сытин Дмитрий 56 32
|Черногоров Андрей 65 3
|Шадаев Максут 1008 3
|Лейпи Игорь 13 3
|Карасев Евгений 3 3
|Габестро Сергей 28 2
|Хорунжая Светлана 2 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Бурин Андрей 17 2
|Белоусов Андрей 140 2
|Махлин Дмитрий 95 2
|Рензяев Константин 62 2
|Осин Денис 19 1
|Покровский Кирилл 9 1
|Берман Кирилл 4 1
|Трутнев Юрий 13 1
|Новикова Елена 88 1
|Смирнов Александр 75 1
|Левин Константин 35 1
|Волошин Евгений 63 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Новиков Федор 4 1
|Балабанов Евгений 5 1
|Дьячков Михаил 1 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Бухар Виктория 12 1
|Агеев Денис 21 1
|Петренко Ксения 3 1
|Шилов Сергей 91 1
|Асланян Ани 12 1
|Калганов Игорь 51 1
|Емцова Оксана 1 1
|Рассказов Сергей 39 1
|Касперская Наталья 291 1
|Кузнецова Анна 15 1
|Овсянникова Ксения 6 1
|Игнатова Людмила 31 1
|Колебанова Надежда 1 1
|Голиков Роман 1 1
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