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СПбМТСБ ТЭК-торг ЭТП

СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» основана в декабре 2012 года и является 100%-ным дочерним предприятием АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». Входит в число крупнейших ЭТП России по объемам опубликованных процедур в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. 1 октября 2018 года на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г. №1447-р, а также трехстороннего соглашения с Минфином России и ФАС России «О функционировании электронной площадки» АО «ТЭК-Торг» получило право на проведение закупок в электронной форме для государственных и муниципальных заказчиков в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. На сегодняшний день ЭТП ТЭК-Торг интегрирована с региональными системами более чем в 80 регионах России, в конце 2021 года доля АО «ТЭК-Торг» составила 5,09% по количеству закупок и 4,51% по объёму НМЦ.


21.06.2024 АО «ТЭК-Торг» и ООО «Цифровая логистика» подписали соглашение о сотрудничестве

железнодорожной логистики для участников российского рынка. Объединение ресурсов и компетенций ЭТП «ТЭК-Торг» и ЭТП «Грузовые перевозки» позволит участникам закупок использовать возможности жел
05.07.2022 Программное обеспечение ЭТП «ТЭК-торг» включено в Единый реестр российского ПО

Программное обеспечение оператора федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» вошло в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение о включении ПО секции «Государственные закупки» в реестр было принято в июне 2022

25.05.2022 «ТЭК Торг» автоматизировала обработку закупочной документации с помощью платформы для потокового ввода данных

рмы .Net и C#. Решение может обрабатывать около 500 тыс. страниц документов в год. Клиенту сервиса «ТЭК-Торг» нет необходимости в совершении дополнительных действий. Нужные документы для распоз
26.04.2022 «ТЭК-Торг» приняла участие в запуске сервиса для МСП по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил о запуске нового сервиса для предпринимателей «Производственная кооперация и сбыт». Сервис, размещенный на платформе МСП.РФ, представляет собой цифровую платформу для взаимоде
22.03.2022 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» перешла на электронный кадровый документооборот

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает переходе на электронный кадровый документооборот на базе платформы HRlink.
23.11.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» стала участником проекта ФНС России по машиночитаемым доверенностям

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске в опытную эксплуатацию нового сервиса «Электронная доверенность»
05.10.2021 Bi.zone провела анализ защищенности «Тэк-торг»

В рамках сотрудничества компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone выполнила анализ защищенности федеральной электронной торговой площадки «Тэк-торг». При проведении работ эксперты Bi.zone сымитировали действия злоумышленника с помощью контролируемых атак и проанализировали исходный код компонентов платформы. Анализ защищенности не
27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ

Федеральная электронная площадка «Тэк-торг» объявила о запуске в эксплуатацию новых сервисов. Сервисы «Интеллектуальное распозн
09.09.2021 «ТЭК-торг» и НК «Роснефть» выпустили вторую версию мобильного приложения «Закупки Роснефть»

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» и НК «Роснефть» сообщили о завершении работы над второй версией мобильного приложения «Закупки Роснефть». Главная задача бизнес-приложения – повысить скорость и эффективность работы п
12.07.2021 «ТЭК-Торг» и «Росморпорт» подписали соглашение о сотрудничестве

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» (АО «ТЭК-Торг») и Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморп
25.06.2021 «ТЭК-Торг» и «Алмаз-Антей» будут сотрудничать в области электронных закупок малого объема

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» договорились о сотрудничестве в области проведения

21.06.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» запускает аутсорсинг закупок

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске нового направления - аутсорсинга закупок. Сервис включает в себя
27.05.2021 На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий

На федеральной электронной площадке «ТЭК-Торг» начал работать сервис для обоснования начальной (максимальной) цены на закупаемые товары в соответствии с порядком, установленным приказом Минздрава России от 15 мая 2020 г. №450н. Се
18.05.2021 «ТЭК-Торг» запустила сервис уведомлений в Telegram

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса персонализированных уведомлений в Telegram. С помощью но
12.05.2021 Bi.Zone протестировала федеральную электронную площадку «ТЭК-торг» на устойчивость к DDoS-атакам

Bi.Zone провела тестирование защищенности электронной торговой площадки «ТЭК-торг». Эксперты сымитировали DDoS-атаки на ресурсы «ТЭК-торг», после чего представили отчет о результатах работы систем защиты. Сначала специалисты Bi.Zone подготовили инструменты им
22.04.2021 На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» сообщает о запуске сервиса по обоснованию начальной максимальной цены для заказчико
08.04.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-торг» разработала сервис для подбора и проверки поставщиков «Цифровой помощник»

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» сообщил о разработке аналитического сервиса для подбора и проверки поставщиков «Циф
25.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве

«ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Документ подписали 25 марта 2021 г. генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин и генеральный д
15.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Интер РАО» упростили доступ поставщиков к закупкам группы

«ТЭК-Торг» и группа «Интер РАО» объявили о запуске новых сервисов для поставщиков на онлайн-пл
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам 2020 г. объем закупок в сфере информационных технологий по 4
26.01.2021 «ТЭК-Торг» запустила систему автоматизированного подбора поставщиков

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» объявил о завершении проекта по разработке решения для автоматического подбора пост
30.12.2020 «ТЭК-Торг» и Финансовый университет подвели итоги Всероссийской программы повышения квалификации

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» подвел итоги реализации Всероссийской программы повышения квалификации «Развитие цифровых компетенций специалистов по государственным, муниципальным и корпоративным закупкам: содержан
25.12.2020 На федеральной площадке «ТЭК-Торг» будут размещаться закупки Петербургского метрополитена

«ТЭК-Торг» и ГУП «Петербургский метрополитен» договорились о сотрудничестве в части размещения
21.12.2020 «ТЭК-Торг» интегрировала портал закупок малого объема Чувашии с порталом поставщиков Москвы

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил об успешной интеграции портала закупок малого объема Чувашской Республики с интернет-ресурсом «Портал поставщиков», созданным правительством Москвы. Интеграция двух цифровых п
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам 11 месяцев 2020 г. объем госзакупок по всем отраслям экономи
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам десяти месяцев 2020 года объем госзакупок по всем отраслям э
16.11.2020 «ТЭК-Торг» завершил интеграцию с региональными информационными системами по закупкам в 80 регионах России

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил о реализации проекта по интеграции ЭТП с региональными автоматизированными системами планирования и организации закупочной деятельности. Проект был реализован с крупнейшими ро
27.10.2020 АО «ТЭК-Торг» вошло в перечень операторов ЭТП для проведения открытых закупок Концерна «Алмаз-Антей»

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В рамках договора открытые закупочные процедуры дочерних обществ Концерна будут осуществляться на площадке «Т
20.10.2020 НК «Роснефть» и «ТЭК-Торг» разработали мобильное приложение для оперативной работы с закупочными процедурами компании

НК «Роснефть» и оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» реализовали новый совместный проект – мобильное приложение «Закупки Роснефть» для оперативной работы с закупочными процедурами компании. НК «Роснефть» – один из крупнейших потребителе
19.08.2020 ТЭК-Торг автоматизировал закупки государственных и муниципальных заказчиков Чувашской Республики

номию бюджетных средств за счет повышения конкуренции. Как показывает практика, закупки с использованием электронного сервиса позволяют сэкономить ежегодно 12% средств», – сказал генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. В числе других преимуществ – повышение открытости и прозрачности закупок у единственного поставщика, создание дополнительных рабочих мест, а также повышение финансо
11.08.2020 «ТЭК-Торг» внедряет сервис цифрового факторинга

АО «ТЭК-Торг» совместно с «Интер РАО – Центр управления закупками» и ПАО Банк «ФК Открытие» объяв
31.07.2020 «ТЭК-Торг» и ФРДВ займутся цифровым проектом по управлению лесным хозяйством Дальнего Востока

«ТЭК-Торг» и «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» («ФРДВ», входит в «ВЭБ.РФ») подписали соглашение о сотрудничестве в области развития интернет-системы по управлению лесным хозяйством и ле
20.08.2019 МКБ и электронная площадка «ТЭК-торг» договорились о сотрудничестве

«Московский кредитный банк» (МКБ) и электронная торговая площадка «ТЭК-торг» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения участники закупок на «ТЭК-торг» получат возможность использовать финансовые инструменты банка на специальных

14.08.2019 Bell Integrator создал единый веб-сервис для сбора данных электронной площадки «ТЭК-торг»

Bell Integrator завершил создание для компании «ТЭК-торг», одной из крупнейших электронных торговых площадок (ЭТП) России, единого веб-сервиса, позволяющего принимать данные из закрытой части ЭТП для публикации их в открытой части и на сторо
24.05.2018 «ТЭК-Торг» внедряет аналитику закупок на платформе Visiology

Polymedia завершила проект по внедрению информационно-аналитической системы (ИАС) на базе платформы Visiology для электронной торговой площадки «ТЭК-Торг», секции Роснефть. Основной целью проекта являлось создание корпоративной системы аналитики и отчетности для эффективного мониторинга закупочной деятельности. Для реализации проекта ис
11.01.2017 Cognitive Technologies и ТЭК-Торг реализовали функционал электронного договора для НК «Роснефть»

Cognitive Technologies объявила о реализации новой функциональности на электронной торговой площадке (ЭТП) «ТЭК-Торг», позволяющий одному из ее основных клиентов, НК «Роснефть», заключать договоры в электронной форме. Как рассказали CNews в компании, одной из отличительных возможностей разработанной

15.06.2016 Cognitive Technologies автоматизировала закупочные процедуры дочерних предприятий «Роснефти»

очередного цикла проекта по автоматизации торгово-закупочных процедур для НК «Роснефть» на ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг». Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies. «Основная задача подготовленного


Публикаций - 65, упоминаний - 116

СПбМТСБ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 4
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 141 4
Microsoft Corporation 24625 3
Intel Corporation 12197 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 3
Softline - Софтлайн 2811 3
ФОРС - Центр разработки 636 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Oracle Corporation 6688 3
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 3
InnoSTage - Инностейдж 141 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 2
Ростех - РТ-Информ 140 2
Seldon - Селдон 17 2
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 60 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 2
SAP SE 5277 2
8213 2
Цифра ГК 2426 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 2
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
Right Line - Райт Лайн 13 2
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
Код Безопасности 616 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Telegram Group 1983 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 9
Роснефть НК - нефтяная компания 514 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Почта России ПАО 2112 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 2
Газпром бурение 30 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Московская Биржа - ММВБ – Информационные Технологии 8 2
ВкусВилл - Избёнка 156 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 68 2
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 28 2
СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 16 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1769 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Superjob - Суперджоб 503 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 18 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
РАД - Российский аукционный дом 8 1
Газпром ПАО 1342 1
Мосинжпроект 14 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 5
Федеральное казначейство России 1772 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 17 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 2
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 9 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МВД РФ ВКУ ЦОУМТС - Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России 9 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
МВД РФ - Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 33
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 132 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 6
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 761 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 5
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 29
Microsoft Office Excel 1197 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 3
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
Microsoft Office Word 776 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 39 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Visiology ИАС BI-платформа 34 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 34 1
PassMark CPU Benchmarks 2 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Windows 15657 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Statista 229 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
InterTrust - CompanyMedia 157 1
Сытин Дмитрий 56 32
Черногоров Андрей 65 3
Шадаев Максут 1008 3
Лейпи Игорь 13 3
Карасев Евгений 3 3
Габестро Сергей 28 2
Хорунжая Светлана 2 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Бурин Андрей 17 2
Белоусов Андрей 140 2
Махлин Дмитрий 95 2
Рензяев Константин 62 2
Осин Денис 19 1
Покровский Кирилл 9 1
Берман Кирилл 4 1
Трутнев Юрий 13 1
Новикова Елена 88 1
Смирнов Александр 75 1
Левин Константин 35 1
Волошин Евгений 63 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Новиков Федор 4 1
Балабанов Евгений 5 1
Дьячков Михаил 1 1
Кулешов Алексей 29 1
Меньшов Кирилл 118 1
Бухар Виктория 12 1
Агеев Денис 21 1
Петренко Ксения 3 1
Шилов Сергей 91 1
Асланян Ани 12 1
Калганов Игорь 51 1
Емцова Оксана 1 1
Рассказов Сергей 39 1
Касперская Наталья 291 1
Кузнецова Анна 15 1
Овсянникова Ксения 6 1
Игнатова Людмила 31 1
Колебанова Надежда 1 1
Голиков Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 11
Россия - УФО - Свердловская область 1492 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 8
Россия - ЦФО - Калужская область 979 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 3
Россия - УФО - Челябинская область 1210 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 2
Украина 7608 2
Европа 21767 2
Россия - ПФО - Самарская область 1307 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Новая Зеландия 719 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Япония 13282 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Америка Южная 850 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 40
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 32
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 29
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 22
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 13
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 11
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 6
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 5
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 43 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 4
Аудит - аудиторский услуги 2660 4
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Госрасходы - портал 69 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Ведомости 996 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
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Markets&Markets Research 112 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 1
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 41 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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