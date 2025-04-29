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Сидоров Данил
|29.04.2025
|«ТЭК-Торг» интегрировала в экосистему сервисов новое решение на базе ИИ для ускоренного поиска поставщиков и сравнения цен 1
|27.02.2015
|Alesko оптимизировала бизнес-процессы с помощью Evernote Business 1
Сидоров Данил и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Office 3803 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2092 1
|Bending Spoons - Evernote 196 1
|Bending Spoons - Evernote Business - Evernote Context 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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