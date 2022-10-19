Индексная книга CNews*
Геймификация Gamification игрофикация геймизация
Публикаций - 110, упоминаний - 119
Геймификация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 4
|Затонских Александр 3 1
|Силкина Елена 11 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Алейник Ярослав 4 1
|Акимов Максим 170 1
|Кабаков Ярослав 21 1
|Мантуров Денис 66 1
|Махлин Дмитрий 17 1
|CNews Инновация года - награда 41 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
|S&P - Standard and Poor’s 470 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203020, в очереди разбора - 917750.
Создано именных указателей - 96002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203020, в очереди разбора - 917750.
Создано именных указателей - 96002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.