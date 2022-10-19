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Индексная книга CNews*
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Геймификация Gamification игрофикация геймизация



19.10.2022 «Первая грузовая компания» запустила обновленный корпоративный портал для 3000 сотрудников 1
19.10.2022 Обучение сотрудников основам ИБ — на что обратить внимание 1
14.10.2022 ВТБ подвел итоги онлайн-хакатона для ИТ-специалистов 1
10.10.2022 Топ-5 трендов в автоматизации горнодобывающей отрасли от экспертов «Рексофт» 1
07.10.2022 «Авито» запустил онлайн-игру о технологиях безопасности 1
30.09.2022 Семь трендов мобильной разработки 1
13.07.2022 В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр 1
24.06.2022 Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt 1
21.06.2022 Ramax Group предложит рынку HRM-систему на базе решений Goodt 1
02.06.2022 ГК «Иннотех» представила рынку HR-платформу собственной разработки 1
27.04.2022 Carmoney автоматизировала процесс адаптации сотрудников с помощью мобильного приложения Talenttech 1
26.04.2022 «Карта сокровищ»: «билайн» запустил игру с ценным призами 1
20.04.2022 «Моменты»: Ozon запускает ленту контента в приложении и вложит 1 млрд руб. в поддержку авторов 1
19.04.2022 Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опытом, рекрутеры сами будут писать вам 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
30.03.2022 Qsoft выходит на рынок систем управления знаниями с собственным решением 1
21.03.2022 Артём Пермяков -

«КЭДО — возможность дополнительной экономии в условиях кризиса»

 1
09.03.2022 Goodt и Unity объединили экспертизу для продвижения HR-решений 1
03.02.2022 Platforma инвестирует в проект пространственных данных 1
26.01.2022 Как система Test IT превращает обеспечение качества в культуру 1
30.12.2021 Трансформация виртуальности: метавселенные как новый тренд в жизни, бизнесе и инвестировании 2
27.12.2021 Сервис Grow Food перешел на безбумажный кадровый документооборот 1
24.12.2021 3 главных проблемы EdTech 1
ИТ в образовании 2021 1
17.11.2021 Выйти на новые рынки: как работает столичная программа развития технологического бизнеса 1
20.10.2021 «Лаборатория Касперского»: почти 30% родителей в России считают, что некоторые видеоигры делают детей жестокими 1
20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1
08.10.2021 Центр дошкольного образования штата Огайо открывает программу мотивации сотрудников на основе блокчейна 1
03.08.2021 Образовательный стартап Novakid привлек $35 млн от инвесторов Coursera, TikTok и Spotify 1
30.07.2021 ВТБ на треть ускорил работу приложения «Мультибонус» 1
28.07.2021 Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack 1
28.07.2021 Accenture обновила приложение для адаптации удаленных сотрудников в офисе 1
26.07.2021 Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора» 1
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 1
13.07.2021 Как повысить эффективность сотрудников в ритейле и сэкономить десятки миллионов рублей 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
22.06.2021 «Касперский» построил виртуальную электростанцию для обучения ИБ-специалистов 1
25.05.2021 5 сайтов, которые помогут выучить английский 1
06.04.2021 «Сбер» и МФТИ создают совместную физтех-школу бизнеса высоких технологий 1

Публикаций - 110, упоминаний - 119

Геймификация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Элемент ГК - Elementec 1523 18
Microsoft Corporation 22497 12
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
1С-Битрикс - Bitrix 443 6
Yandex - Яндекс 5015 5
Samsung Electronics 9333 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Telegram Group 805 4
Apple Inc 10683 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 3
Крок - Croc 1616 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
Intel Corporation 11262 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 3
Softline - Софтлайн 1870 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 2
Lenovo Group 2077 2
Huawei 3222 2
AMD - Advanced Micro Devices 3661 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
Red Hat 1183 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 1
LG Electronics 3372 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 1
Центел - Центральный телеграф 404 1
Ланит - diHouse - Дихаус 53 1
SanDisk 311 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 298 1
Ланит - Консист Бизнес Групп 72 1
VK - Mail.ru Цифровые технологии 56 1
Ланит Омни 17 1
KPMG 302 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 144 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 18
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Газпром ПАО 1008 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 3
Почта России ПАО 1853 3
Альфа-Банк 1476 2
Ренессанс Страхование 83 1
ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 0 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 1
Мегаполис ТК 152 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Самолёт ГК 216 1
Societe Generale Group 68 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Росводоканал 69 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Счётная палата РФ 628 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Президент Российской Федерации 3770 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 31
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 28
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 21
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 17
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 15
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1401 15
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 13
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 8
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 1072 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 6
Data monetization - Монетизация данных 550 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 6
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 6
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 4
КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management 51 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 4
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 383 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 407 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 3
Google Android 11959 11
Linux OS 7669 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 250 5
Microsoft Windows 2000 2856 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 137 3
Microsoft Office 3247 3
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 2
Superjob 217 2
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 242 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 1
Apple macOS 1457 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры 275 1
Новые облачные технологии - МойОфис 381 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD 122 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 1
Microsoft SQL Server 1416 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Platform V 14 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 146 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 1
Pokemon Go 74 1
1С:ERP Управление предприятием 268 1
Ланит Омни - Rightway - программа лояльности 14 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 1
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 1
Terrasoft Creatio 77 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 1
Моторика ATTILAN - многопользовательская платформа VR-реабилитации 3 1
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 1
Путин Владимир 2542 4
Затонских Александр 3 1
Силкина Елена 11 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Алейник Ярослав 4 1
Акимов Максим 170 1
Кабаков Ярослав 21 1
Мантуров Денис 66 1
Махлин Дмитрий 17 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Азия - Азиатский регион 3803 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
Япония 10069 4
Бразилия - Федеративная Республика 1945 3
Румыния 592 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Казахстан - Республика 4467 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Швеция - Королевство 2072 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 1
Таиланд - Королевство 671 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 1
Австралия - Австралийский Союз 2791 1
Нидерланды 2197 1
Чехия - Чешская Республика 1053 1
США - Колорадо - Боулдер 66 1
Луна - спутник Земли 1184 1
Ирак - Республика 666 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 34
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 6
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 78 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 2
Генетика - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 24 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 199 1
Утечка мозгов - brain drain 35 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 92 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 89 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
Физика - Physics - область естествознания 889 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
CNews Инновация года - награда 41 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203020, в очереди разбора - 917750.
Создано именных указателей - 96002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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