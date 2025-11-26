Студент МФТИ разработал ИИ-агента для кибербезопасности физических лиц

Студент МФТИ Виктор Белостоцкий представил проект мобильного приложения «Киберзащитник». Разработка создана на основе платформы Avareange – лауреата акселератора «Физтех.Идея» – и представляет собой геймифицированный ИИ-агент цифровой безопасности. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Приложение «Киберзащитник» направлено на повышение цифровой грамотности населения и защиту от кибермошенничества через игровые механики – короткие миссии, рейтинги и ежедневные задания. По результатам запуска в Якутии пользователи стали на 31% лучше разбираться в цифровой грамотности, а фишинговые ссылки теперь правильно распознают в 54% случаев.

«В основе нашего приложения лежит архитектура корпоративной платформы Avareange, адаптированная для мобильного использования. Технологический стек включает нейросетевой inference-движок на базе GigaChat; RAG-модуль для анализа фишинговых сценариев и OSINT-сигналов, а также ИИ-агентный слой для анализа поведенческих паттернов. "Киберзащитник” анализирует сообщения, изображения, документы и ссылки в реальном времени, помогая пользователям распознавать мошеннические схемы и методы социальной инженерии», – сказал технический директор проекта, студент кафедры технологического предпринимательства МФТИ Виктор Белостоцкий.

Приложение уже доступно в основных мобильных магазинах — iOS, Android и RuStore, что обеспечивает полное покрытие аудитории страны. Разработка позволяет в интерактивной форме осваивать навыки цифровой безопасности. По словам создателей, приложение востребовано как среди студентов и школьников, так и у взрослого населения. При этом благодаря геймификации в него заходят каждый день до 34% участников.

«Основная аудитория сейчас – это школьники, студенты и взрослые старше 30 лет. Это как раз те, кому чаще всего звонят мошенники. Обучение построено так, что программа сама подстраивается под пользователя, помогая выработать полезные привычки безопасности в формате игры», – сказал Виктор Белостоцкий.

На сегодняшний день «Киберзащитник» развивается как социальный проект, главная задача которого – научить людей цифровой грамотности. В будущем система разделится на два взаимодополняющих направления: корпоративное решение, встроенное в платформу Avareange; массовая версия для обычных пользователей.

Обе системы будут работать в связке, что позволит алгоритмам быстрее обучаться распознаванию новых видов мошенничества.

Отдельным направлением станет образовательный трек – специальные модули для школ, вузов и госучреждений с игровыми сценариями и интеграцией в учебные платформы.

По сути, «Киберзащитник» превращается в универсальную экосистему безопасности – от личной защиты в смартфоне до масштабных решений для образовательных и государственных структур.

В данный момент интерес к приложению проявили еще несколько регионов России. В дальнейшем ее планируется распространить и на других территориях.