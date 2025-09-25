«ТрансТелеКом» разработал VR-тренажеры по охране труда и промышленной безопасности

АО «Компания ТрансТелеКом» продолжает развивать линейку VR-тренажеров для обучения и повышения квалификации персонала предприятий из различных отраслей. В данный момент подготовлены 25 новых модулей для отработки производственных сценариев по теме охраны труда и промышленной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКома».

В набор входят как базовые курсы, обязательные для всех сотрудников при приеме на работу, так и ряд узкоспециальных модулей, которые касаются конкретных профессий, таких как, например, электромонтер, оператор погрузчика, монтажник строительных лесов и др.

Предлагаемые компанией «ТрансТелеКом» VR-тренинги состоят из трех режимов: обучение – изучение теории и правильных алгоритмов действий, тренировка – многократная отработка навыков до полного автоматизма, экзамен – проверка полученных знаний и готовности к работе. Такой подход не только учит базовым навыкам, но и формирует у сотрудников способность принимать верные решения в состояниях стресса и эффективно реагировать в реальных чрезвычайных ситуациях.

VR-обучение – это мощный инструмент, преимущества которого затрагивают самые разные аспекты: от эффективности усвоения материала до безопасности.

Погружаясь в виртуальную среду, слушатель курса становится активным участником процесса, а не просто сторонним наблюдателем. Техники геймификации (формат игры с квестами, наградами и интерактивными задачами) повышают привлекательность обучения и мотивацию.

Одно из самых сильных преимуществ VR, особенно в профессиях, связанных с риском, – возможность на начальных этапах обучения отрабатывать опасные и трудные навыки в безопасной среде. Сотрудники могут тренироваться управлять сложным оборудованием, отрабатывать действия в аварийных ситуациях (пожар, утечка химикатов) без угрозы для здоровья и без остановки реального производственного процесса.

Виртуальное воссоздание рабочих процессов способствует лучшему усвоению и запоминанию материала. Абстрактные теории и сложные объекты можно увидеть и «пощупать» в объеме и масштабе. Это задействует зрительную и мышечную память, а пережитый опыт, включающий эмоциональные впечатления, запоминается лучше, чем прослушанный или прочитанный текст.

Технологию VR отличает доступность и масштабируемость – учиться можно из любой точки, что особенно удобно для географически распределенных организаций. Не нужно дополнительно тратиться на дорогостоящее оборудование, тренажеры, материалы, командировки инструкторов и аренду помещений. Один раз созданная VR-программа может использоваться тысячами людей многократно.

Отработку навыков можно повторять без дополнительных затрат бесконечное количество раз до полного усвоения. При этом каждый учащийся получает идентичный, контролируемый опыт обучения, в отличие от реальных условий, которые могут сильно варьироваться. Система фиксирует каждое действие учащегося, предоставляя точные данные для анализа, что позволяет объективно оценить уровень усвоения материала и эффективность обучения.

«VR – это не просто модная технология, а качественно новый уровень образовательного процесса, который переводит его из формата «слушать и читать» в формат «видеть и делать». Это инвестиция не в гаджеты, а в безопасность людей и эффективность бизнеса», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам.

Среди уже реализованных компанией «ТрансТелеКом» проектов – интерактивные классы в Москве и Ростове-на-Дону для обучения поездных электромехаников и проводников вагонов первого класса. На VR-тренажерах они отрабатывают навыки обслуживания пассажиров, алгоритмы действий в нестандартных ситуациях и другие рабочие процессы.