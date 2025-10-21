Разделы

Go Ahead объявляет о стратегическом партнерстве с Trend Surfers

Группа компаний Go Ahead, ориентированная на digital-маркетинг и технологии, анонсирует стратегическое партнерство с Trend Surfers — агентством интерактивного digital-маркетинга, которое занимается разработкой и внедрением вовлекающих механик: мини-аппов и чат-ботов, продуктовых геймификаций, а также метавселенных с использованием web‑3 и ИИ‑технологий. Об этом CNews сообщили представители Trend Surfers.

Ранее Go Ahead запустил отдельные юниты Go Influence и Go Tech, в параллели со своим главным активом Go Mobile, а также инвестировал в агентство контент-маркетинга КОМРЕДА. Сейчас группа компаний рассматривает инвестиции в компании из креативных индустрий и маркетинга с выручкой от $1 млн в год. В планах у Go Ahead развитие собственного инвестфонда и акселератора для поддержки быстрорастущих бизнесов.

Go Ahead инвестирует в агентство Trend Surfers через покупку 20% компании в формате cash-in.

Trend Surfers сохраняет за собой операционную автономию, а Go Ahead обеспечивает доступ к своим инструментам и платформам. Такое стратегическое партнерство позволит обеим компаниям усилить друг друга и запускать совместные инновационные проекты — создание игровых активаций, интерактивного сторителлинга, продуктовой геймификации, метавселенных и др.

Trend Surfers получит доступ к расширяющейся экосистеме Go Ahead, включая экспертизу в мобильном продвижении и инфлюенс-маркетинге, что позволит масштабировать успешные кейсы.

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

Go Ahead обогатит свои сервисы интерактивными решениями высокого вовлечения, создавая комплексные рекламные активации, выходящие за рамки традиционного digital-маркетинга.

Алексей Евсеев, основатель Go Ahead: «Наша задача — выделять потенциальных лидеров на рынке экономики внимания и его монетизации, становиться надежным партнером для таких компаний. Предлагаем не только инвестиции на развитие растущего бизнеса, но и доступ к своим наработкам и инструментам, чтобы обеспечить синергию и обогатить рынок новыми прорывными проектами. Мы рады приветствовать Trend Surfers в числе наших партнеров, верим в успех этого сотрудничества, и всегда открыты к диалогу с представителями быстрорастущих бизнесов».

Богдан Ломакин-Мороз, сооснователь и СЕО Trend Surfers: «Партнерство с Go Ahead открывает для нас новые горизонты — вместе мы сможем реализовывать рекламные кампании нового уровня, где технологии и креатив работают в синергии. Мы фанатеем от интерактивного маркетинга и современных технологий, поэтому наше стратегическое партнерство — это смелый шаг к созданию уникального геймифицированного клиентского опыта».

Другие материалы рубрики

