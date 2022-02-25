Индексная книга CNews*
Принтер Printer печатание устройства печати печатное оборудование printing devices
Публикаций - 1660, упоминаний - 2202
Принтер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лаптева Марина 114 26
|Буров Олег 25 15
|Адров Дмитрий 34 14
|Принцевская Людмила 33 5
|Путин Владимир 2542 5
|Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 4
|Ратникова Оксана 6 4
|Исанин Антон 9365 3
|Neri Antonio - Нери Антонио 18 3
|Фомин Дмитрий 20 3
|Газаров Артур 77 3
|Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 6 3
|Анохин Павел 13 3
|Хохлов Илья 8 3
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 3
|Лебедев Артемий 94 3
|Макаренков Константин 41 3
|Атрошкина Екатерина 3 3
|Темиров Дени 6 3
|Lores Enrique - Лорес Энрике 8 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Weisler Dion - Вайслер Дион 14 2
|Lynch Mike - Линч Майк 10 2
|Кириян Андрей 4 2
|Хабаров Александр 3 2
|Абызов Михаил 66 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
|Елисеев Александр 7 2
|Соколов Иван 3 2
|Шуткина Юлия 12 1
|Арестов Александр 1 1
|Шаповалов Алексей 3 1
|Махлин Дмитрий 17 1
|Ефимов Петр 37 1
|Копытова Юлия 15 1
|Предыбайло Вячеслав 11 1
|Танюхин Дмитрий 24 1
|Харитонов Александр 53 1
|Тихонов Павел 4 1
|Семенов Александр 89 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196470, в очереди разбора - 941713.
Создано именных указателей - 89345.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196470, в очереди разбора - 941713.
Создано именных указателей - 89345.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.