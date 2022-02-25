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Индексная книга CNews*
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Принтер Printer печатание устройства печати печатное оборудование printing devices

Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices


25.02.2022 Лазерные цветные принтеры Pantum CP1100 и CM1100 поступили в продажу в России
02.02.2022 Xerox выпустила цветной принтер C310 для домашнего офиса
01.09.2021 Xerox выпустила черно-белый сетевой принтер Xerox B310
04.08.2021 Принтеры больше не нужны. Число распечатанных страниц стремительно падает по всему миру
20.07.2021 Хакеры 16 лет ломали ПК через принтеры HP, Xerox и Samsung. «Дыру» никто не устранял
20.07.2021 5 способов сделать проводной принтер беспроводным
10.03.2021 Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG
23.02.2021 Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?
04.12.2020 Canon выпустила цветной струйный принтер начального уровня Pixma TS3440. Фото
09.11.2020 HP начала требовать деньги за прежде бесплатный сервис. Неплательщикам заблокирут принтеры
09.10.2020 Canon Россия обновила серии широкоформатных принтеров ColorWave и PlotWave
04.09.2020 Самые выгодные принтеры и МФУ: выбор ZOOM
01.09.2020 Canon представила серию систем цифровой печати imagePRESS C10010VP
19.08.2020 Широкоформатный принтер Canon Colorado 1640 установлен в производственной компании «Реклама 24»
27.02.2020 Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж
21.01.2020 HP удаленно блокирует принтеры за отказ пользователей платить ей дань
30.10.2019 Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис
11.10.2019 Дешевые принтеры HP останутся в прошлом
27.08.2019 Canon выпустила новые принтеры Pixma TS
18.07.2019 Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей
19.06.2019 HP выпустила в России первый в мире лазерный принтер без картриджа
30.05.2019 HP объявил о выпуске первого в мире лазерного принтера без картриджа. Фото
15.04.2019 Печатаем с комфортом: главные мифы о принтерах и домашней печати
10.01.2019 МФУ и принтеры: лучшие решения для дома и офиса
31.07.2018 Zebra Technologies представила принтеры штрих-кодов для организаций здравоохранения
08.05.2018 Мал, да удал: самые компактные портативные принтеры
07.05.2018 Портативный 3D-принтер для заживления глубоких ран
09.01.2018 Canon обновила линейку PIXMA G со встроенной системой СНПЧ
06.09.2017 Canon представила принтер imagePROGRAF PRO-6000 для профессиональной печати
28.07.2017 Новый принтер будет в цвет
19.05.2017 Zebra Technologies предлагает новое решение для печати карт и бейджей крупного формата
26.04.2017 Xerox запустила печатные устройства VersaLink B400/B405 и C400/С405
24.04.2017 HP представила широкоформатные принтеры HP Latex Print and Cut
24.04.2017 Руководство по выбору офисного принтера
06.04.2017 Citizen представила новый производительный чековый принтер
31.03.2017 Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions
23.03.2017 Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions
09.03.2017 Canon представила скоростной монохромный компактный принтер в серии i-SENSYS
01.03.2017 В России создан 3D-принтер для детей
19.01.2017 Xerox представила новый цветной принтер и МФУ для СМБ

Публикаций - 1660, упоминаний - 2202

Принтер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP - Hewlett-Packard 3567 137
Samsung Electronics 9333 132
HP Inc. 5313 131
Microsoft Corporation 22497 125
Seiko Epson Corporation 864 120
Apple Inc 10683 108
Canon 1339 101
IBM - International Business Machines Corp 8941 80
Lexmark Int 282 80
Xerox 1091 78
Intel Corporation 11262 65
Элемент ГК - Elementec 1523 50
Lenovo Group 2077 44
Nvidia Corp 3118 35
Konica Minolta 356 34
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 32
Brother 179 28
OKI - ОКИ Системс Рус 161 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 22
Huawei 3222 20
AMD - Advanced Micro Devices 3661 19
Softline - Софтлайн 1870 18
LG Electronics 3372 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 16
Yandex - Яндекс 5015 15
Kyocera 226 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 14
Amazon Inc - Amazon.com 2650 14
Крок - Croc 1616 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 13
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 13
Meta Platforms - Facebook 4267 13
Xerox - Ксерокс Россия 147 12
Eastman Kodak - Кодак 481 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 11
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 11
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 11
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 229 11
Лента - Сеть розничной торговли 912 57
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 20
Почта России ПАО 1853 13
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 11
Самолёт ГК 216 9
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 9
РЖД - Российские железные дороги 1458 8
Газпром ПАО 1008 8
Альфа-Банк 1476 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 5
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 5
LEGO 202 5
Точка 1820 4
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 3
Техносила - СервисТрейд 239 3
Открытие ФК 2713 3
Сургутнефтегаз - СНГ 193 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 2
Мосводоканал МГУП 53 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 2
Родник 81 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 2
Яндекс.Еда 490 2
IKEA - ИКЕА 124 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 84 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Porsche - Порше Руссланд 73 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС 5 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 80
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 32
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 12
Президент Российской Федерации 3770 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 9
Таможня - Таможенная служба 421 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 5
Совет при президенте Российской Федерации 55 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 4
Администрация Президента РФ 904 4
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
Верховный суд Российской Федерации 709 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
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Wohlers Associates 2 1
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НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 24
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 23
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 23
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 14
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 14
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 12
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 9
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 8
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 7
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Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 6
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Thomson Reuters - Рейтер 5731 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 8
New Scientist 1447 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 4
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The Times of London 8 2
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AP - Associated Press 1975 2
PC Magazine - PCMag 77 2
FT - Financial Times 1118 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
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ZDnet 584 1
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Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
Cornell University - Корнеллский университет 135 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 112 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 1
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