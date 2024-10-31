Разделы

Цифровизация Электроника Ритейл Дистрибуция
|

Линейку оборудования Smart Security Systems пополнило новое поколение термосублимационных принтеров HID FARGO

Компания Smart Security Systems, казахстанский дистрибьютор оборудования для систем безопасности, начала поставлять новые термосублимационные принтеры-кодировщики HID FARGO HDP5000e. Модель HDP5000e, пришедшая на смену HDP5000, получила опции, улучшающие производительность принтера и удобство его использования. Кроме того, принтер HDP5000e отличается от предшественников и аналогов повышенной надежностью за счет усиленных узлов крепления модулей и точек входа USB, Ethernet и кабеля питания. Об этом CNews сообщили представители Smart Security Systems.

Высокое качество печати с помощью HDP5000e достигается благодаря использованию технологии High Definition Printing с применением сублимационного и термического методов нанесения изображения. В отличие от моделей, печатающих непосредственно на поверхность карты, принтер HDP5000e наносит графический рисунок и текст сначала на печатную ленту, прозрачную или с голографическим рисунком, а затем «запечатывает» ее на карту. В результате образуется прочное износостойкое покрытие, защищающее карту от подделки и внешних воздействий.

Модульная конструкция этого принтера позволяет легко расширять его функциональные возможности. Наряду с базовым модулем печати для HDP5000e доступны модули двусторонней печати, кодирования и ламинирования, при использовании которых полная персонализация карт производится за один технологический проход. Используя принтер HDP5000e, можно изготавливать пропуска и бейджи для систем контроля доступа (СКУД), карты для финансовых операций, медицинских приложений и т.д.

printer700.jpg
Линейку оборудования Smart Security Systems пополнило новое поколение термосублимационных принтеров HID FARGO

Продуманный дизайн модели HDP5000e обеспечивает легкий доступ к картам, а также кассетам для печатных лент и пленки без использования дополнительных инструментов. Это значительно упрощает работу с принтером и облегчает его техническое обслуживание. Наличие удобного интерфейса SmartScreen™, на котором выводится информация о каждом этапе печати, а также сообщения-подсказки о дальнейших действиях пользователя, возможных сбоях системы и их устранении, позволяет работать с принтером даже новичку.

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции
Генеративный ИИ

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Начались поставки «невидимого» радиопоглощающего комплекта для российских тяжелых огнеметных систем

Как генеративный ИИ меняет разработку ПО

Бренд Ericsson в России начали отбирать у знаменитого производителя телекоммуникационного «железа»

Что такое Pi.One? Обзор ПО для медиэйшен-решений по обработке данных о потреблении услуг и ресурсов

Сотовые операторы не успевают установить оборудование для работы с ЕБС, чтобы продавать SIM-карты иностранцам по новым правилам

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: