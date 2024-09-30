С помощью простейшего устройства взломаны принтеры HP. Теперь можно бесконечно заправлять картриджи и пользоваться неоригинальными расходниками. Видео

Хакер обошел защиту принтеров HP при помощи атаки «человек посередине». Теперь можно больше никогда не покупать оригинальные картриджи и пользоваться только совместимыми или заправлять имеющиеся. HP годами боролась с этим, пытаясь привязать своих покупателей к собственным дорогим расходным материалам. Но эту битву она, похоже, проиграла.

HP оставили с носом

Защита принтеров компании HP, не позволяющая пользоваться повторно заправленными или совместимым картриджами взломана. Как пишет Tom’s Hardware, это смог сделать пользователь Джей Саммет (Jay Summet) путем реализации атаки «человек посередине» (man in the middle).

HP славится тем, что не позволяет владельцам своих принтеров пользоваться неоригинальными расходными материалами, и уж тем более она борется с теми, кто один раз купил ее оригинальный картридж и затем просто заправляет их чернилами или тонером сторонних производителей. Она идет на самые разные уловки, лишь бы заставить потребителей покупать ее оригинальные расходники по завышенной цене, и одна из них – это встроенный в картридж чип, который подсчитывает количество распечатанных страниц.

При достижении определенного лимита, на который рассчитан картридж, этот чип блокирует дальнейшую печать и требует замены расходного материала. Саммет сумел обойти эту защиту при помощи сверхтонкой печатной платы, внешне больше напоминающей даже не плату, а шлейф, идущий от экрана смартфона к системной плате.

Зачем все это

Принтеры HP также обучены обнаруживать чипы-счетчики в картриджах – если их нет, печать не начнется. Но проблема микросхем, которые использует HP в своих картриджах, не столько в том, что они рассчитаны лишь на конкретное количество отпечатанных листов, а в том, что почти всегда после достижения лимита в картридже остается еще некоторое количество тонера или чернил.

HP Почти каждый владелец принтера или МФУ ненавидит возню с картриджами

Другими словами, покупатель картриджа не может выработать весь его ресурс, за который он, стоит отметить, заплатил деньги. Происходит это из-за того, что печать, как правило, идет неравномерно – один лист может быть заполнен текстом или изображениями полностью, а второй – только на треть, и это лишь один из возможных вариантов.

Все очень просто

Идея Саммета заключалась в установке на картридж специальной микросхемы, которая могла бы перехватывать сигналы чипа, не пропускать их к принтеру и вместо них передавать заранее установленное значение. Это заставило бы принтер думать, что напечатано еще очень мало страниц, и что сам картридж полностью оригинальный, и тем самым не блокировать печать.

Необходимую микросхему Саммет подобрал, и осталось решить вопрос с ее размещением на картридже. Единственным вариантом для него стало использование сверхтонкой, даже гибкой печатной платы.





Плата размещается поверх оригинального шлейфа картриджа – контакты на ней расположены там же, где и у оригинального шлейфа, что дополнительно запутывает электронику принтера.

Проблема для HP

Описанный Самметом способ обойти защиту принтеров HP массовым пока не стал, но, вероятно, это лишь вопрос времени. В последние годы HP попортила немало нервов владельцам своих принтеров, удаленно блокируя их безо всякого предупреждения в ответ на использование неоригинальных картриджей.

Многие пользователи в результате просто отказываются от продукции HP и переходят на принтеры других марок, гораздо более лояльных к использованию совместимых расходных материалов. Также популярность набирает электронный документооборот, что тоже не на руку HP, с учетом ее нынешней политики.

Помимо этого, HP стала частым гостем в суде, притом в качестве ответчика. На нее регулярно подают иски за попытки навязать свою продукцию потребителям против их воли.

По данным исследовательской компании IDC, продажи принтеров и МФУ HP хоть и не падают, но явно застопорились – по итогам II квартала 2024 г. компания отгрузила 6,8 млн устройств, ровно столько же, сколько и годом ранее. А в начале 2024 г. продажи ее техники для печати и вовсе рухнули на 17%.

Но, несмотря на все свои выходки по отношению к потребителям, HP все же удается держать лидерство – у нее 35,3% мирового рынка принтеров и МФУ против 34,7% во II квартале 2023 г. Ее ближайший конкурент, Canon, упал с 4,1 млн проданных принтеров до 3,9 млн, а его доля рынка сократилась с 21,1% во II квартале 2023 г до 20,6% год спустя.

Всего же за отчетный период в мире было отгружено 19,2 млн принтеров и МФУ против 19,5 млн годом ранее. Это свидетельствует о стремительном сокращении рынка и потере интереса и необходимости к печати документов и фотографий.