HP удаленно отключает принтеры, пока не установят программу, блокирующую печать из-за поддельных картриджей

HP запретила пользоваться своими принтерами на устройствах, на которых нет утилиты HP Smart. Принтеры способны работать и без нее, но HP это не нравится. В числе опций HP Smart – загрузка обновлений для принтеров, которые блокируют печать при использовании совместимых картриджей.



Ультиматум HP

Владельцы принтеров HP стали жаловаться на невозможность печати или сканирования с их помощью, если на компьютере не установлена программа HP Smart. Это фирменное приложение HP, с помощью которого можно выполнять печать и сканирование, настраивать принтеры и обновлять их ПО, но устройства прекрасно работают и без него.

На проблему обратил внимание пользователь под псевдонимом Schappi. В своем блоге в заблокированной в России соцсети Х он написал, что его лазерный принтер LaserJet M110w вместо отправленного на печать документа выдал сообщение, что не будет работать, покуда не обнаружит на ПК установленную программу HP Smart.

За потраченные чернила, тонер и бумагу на печать этого сообщения деньги HP, вероятнее всего не возместит

Как именно принтер смог «понять», что на компьютере нет нужной утилиты, Schappi не объяснил. Название модели указывает, что в ней содержится модуль Wi-Fi для беспроводного подключения к ПК и интернету, но в распечатанном документе указано, что он отключен.

Что делает программа

Согласно информации с официального сайта HP, приложение HP Smart является основной программой для принтеров этой компании. «Устанавливая приложение HP Smart, вы также устанавливаете все драйверы, необходимые для печати и сканирования», – говорится на казахском сайте HP. Российскую версию своего сайта HP, как сообщал CNews, отключила в конце марта 2024 г.

HP Smart позволяет использовать принтер для печати, в том числе и удаленной, сканирования документов, проверки состояния самого устройства и его картриджей, менять настройки принтера или МФУ и пр. Но в действительности для большинства стандартных действий с такого рода техникой, в особенности для печати фотографий и документов, дополнительные приложения не требуются.

Почти вирус

В числе возможностей, которыми располагает HP Smart, есть возможность обновления программного обеспечения принтеров, то есть их прошивки. Но в последнее время установка нового ПО – это верный способ остаться без принтера, поскольку вместе с прошивкой на принтер загружаются алгоритмы его полной блокировки.

HP не желает, чтобы пользователи экономили свои деньги и покупали совместимые картриджи вместо оригинальных, которые стоят в разы дороже. Поэтому современные прошивки следят за этим и при обнаружении неоригинальных расходников принтер выдает ошибку и отказывается выполнять свои основные функции.

HP делает это намеренно и, как заявил в январе 2024 г. гендиректор компании, отказываться от этой политики не собирается. Вследствие этого установка HP Smart может повлечь за собой необходимость покупки оригинальных чернил и картриджей, а неустановка – выход принтера из строя. По сути, результат одинаковый, и выхода из ситуации пока нет.

Сломать все принтеры

Периодически HP пытается вывести из строя не только свои принтеры, но и чужие. В конце ноября 2023 г. пользователи ПК на базе Windows 10 и Windows 11 столкнулись с тем, что в их системах внезапно появился принтер HP LaserJet M101-M106, а все данные о реальных устройствах печати испарились.

Это было следствием «коллаборации» двух американских компаний – HP направила некорректные метаданные в «Центр обновления Windows», а Microsoft проглядело это, в результате чего на свет появилось обновление, переименовывающее все принтеры в HP LaserJet M101-M106 и вдобавок устанавливающее на ПК упомянутое приложение HP Smart, притом в фоновом режиме и без разрешения пользователя.

В некоторых случаях сменой названия все и ограничилось, но у многих пользователей после этого возникла проблема с печатью документов – на их системах принтеры отказывались работать. Microsoft пришлось срочно искать выход из сложившейся ситуации, но на его поиск потребовалось почти три недели – лишь в середине декабря 2023 г. появился патч для устранения проблемы. Апдейт получил индекс KB5034510.

Пользователи в долгу не останутся

Идея нынешнего руководства HP заставить людей покупать оригинальные расходники под угрозой блокировки принтеров не сработала. Потребители не только высказали свое недовольство во всех существующих соцсетях, но и «проголосовали рублем» – продажи у HP стремительно падают, в отличие от конкурентов.

Результаты деятельности HP в 2023 г. наглядно продемонстрировали, что ее руководство делает что-то не так. CNews писал, что продажи оргтехники HP в 2023 г. рухнули суммарно а 17% год к году, а ноутбуков – на 6%.

HP пока еще удерживает первое место на мировом рынке принтеров и МФУ – ее доля, согласно статистике аналитической компании IDC за IV квартал 2023 г., составляет 33,3% (около 7 млн проданных устройств), но годом ранее она была на уровне 34,7%. Второе место у компании Epson, которая продала 4,65 млн принтеров и заняла 22,1% рынка. В 2022 г. она была на уровне 20,7%, то есть у HP обвал, у Epson – очевидный рост.