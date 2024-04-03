HP удаленно отключает принтеры, пока не установят программу, блокирующую печать из-за поддельных картриджей
HP запретила пользоваться своими принтерами на устройствах, на которых нет утилиты HP Smart. Принтеры способны работать и без нее, но HP это не нравится. В числе опций HP Smart – загрузка обновлений для принтеров, которые блокируют печать при использовании совместимых картриджей.
Ультиматум HP
Владельцы принтеров HP стали жаловаться на невозможность печати или сканирования с их помощью, если на компьютере не установлена программа HP Smart. Это фирменное приложение HP, с помощью которого можно выполнять печать и сканирование, настраивать принтеры и обновлять их ПО, но устройства прекрасно работают и без него.
На проблему обратил внимание пользователь под псевдонимом Schappi. В своем блоге в заблокированной в России соцсети Х он написал, что его лазерный принтер LaserJet M110w вместо отправленного на печать документа выдал сообщение, что не будет работать, покуда не обнаружит на ПК установленную программу HP Smart.
Как именно принтер смог «понять», что на компьютере нет нужной утилиты, Schappi не объяснил. Название модели указывает, что в ней содержится модуль Wi-Fi для беспроводного подключения к ПК и интернету, но в распечатанном документе указано, что он отключен.
Что делает программа
Согласно информации с официального сайта HP, приложение HP Smart является основной программой для принтеров этой компании. «Устанавливая приложение HP Smart, вы также устанавливаете все драйверы, необходимые для печати и сканирования», – говорится на казахском сайте HP. Российскую версию своего сайта HP, как сообщал CNews, отключила в конце марта 2024 г.
HP Smart позволяет использовать принтер для печати, в том числе и удаленной, сканирования документов, проверки состояния самого устройства и его картриджей, менять настройки принтера или МФУ и пр. Но в действительности для большинства стандартных действий с такого рода техникой, в особенности для печати фотографий и документов, дополнительные приложения не требуются.
Почти вирус
В числе возможностей, которыми располагает HP Smart, есть возможность обновления программного обеспечения принтеров, то есть их прошивки. Но в последнее время установка нового ПО – это верный способ остаться без принтера, поскольку вместе с прошивкой на принтер загружаются алгоритмы его полной блокировки.
HP не желает, чтобы пользователи экономили свои деньги и покупали совместимые картриджи вместо оригинальных, которые стоят в разы дороже. Поэтому современные прошивки следят за этим и при обнаружении неоригинальных расходников принтер выдает ошибку и отказывается выполнять свои основные функции.
HP делает это намеренно и, как заявил в январе 2024 г. гендиректор компании, отказываться от этой политики не собирается. Вследствие этого установка HP Smart может повлечь за собой необходимость покупки оригинальных чернил и картриджей, а неустановка – выход принтера из строя. По сути, результат одинаковый, и выхода из ситуации пока нет.
Сломать все принтеры
Периодически HP пытается вывести из строя не только свои принтеры, но и чужие. В конце ноября 2023 г. пользователи ПК на базе Windows 10 и Windows 11 столкнулись с тем, что в их системах внезапно появился принтер HP LaserJet M101-M106, а все данные о реальных устройствах печати испарились.
Это было следствием «коллаборации» двух американских компаний – HP направила некорректные метаданные в «Центр обновления Windows», а Microsoft проглядело это, в результате чего на свет появилось обновление, переименовывающее все принтеры в HP LaserJet M101-M106 и вдобавок устанавливающее на ПК упомянутое приложение HP Smart, притом в фоновом режиме и без разрешения пользователя.
В некоторых случаях сменой названия все и ограничилось, но у многих пользователей после этого возникла проблема с печатью документов – на их системах принтеры отказывались работать. Microsoft пришлось срочно искать выход из сложившейся ситуации, но на его поиск потребовалось почти три недели – лишь в середине декабря 2023 г. появился патч для устранения проблемы. Апдейт получил индекс KB5034510.
Пользователи в долгу не останутся
Идея нынешнего руководства HP заставить людей покупать оригинальные расходники под угрозой блокировки принтеров не сработала. Потребители не только высказали свое недовольство во всех существующих соцсетях, но и «проголосовали рублем» – продажи у HP стремительно падают, в отличие от конкурентов.
Результаты деятельности HP в 2023 г. наглядно продемонстрировали, что ее руководство делает что-то не так. CNews писал, что продажи оргтехники HP в 2023 г. рухнули суммарно а 17% год к году, а ноутбуков – на 6%.
HP пока еще удерживает первое место на мировом рынке принтеров и МФУ – ее доля, согласно статистике аналитической компании IDC за IV квартал 2023 г., составляет 33,3% (около 7 млн проданных устройств), но годом ранее она была на уровне 34,7%. Второе место у компании Epson, которая продала 4,65 млн принтеров и заняла 22,1% рынка. В 2022 г. она была на уровне 20,7%, то есть у HP обвал, у Epson – очевидный рост.