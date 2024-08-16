«Пока принтер не заработает, вы из страны не уедете». Программист оказался в заложниках в Африке из-за древней оргтехники

Британского ИТ-специалиста не выпускали из африканской страны, куда он прилетел для настройки ИТ-системы. Его насильно удерживали в стране, пока тот не починит не самый современный принтер, но и после ремонта его не отпустили домой. Пришлось искать обходные пути, которые привели его в президентский люкс в сотнях километров от дома.

Главам корпораций доверять нельзя

Проживающий в Великобритании ИТ-специалист рисковал надолго застрять в африканской стране без возможности уехать домой из-за сбоящего принтера и обещания, которое глава крупной местной корпорации не стал сдерживать, пишет The Register. Имя айтишника и страну, в которой он оказался заложником, издание не приводит – героя этой истории оно называет Томом (Tom). Историю он поведал изданию лично, не уточнив дату, когда происходили все эти события

По долгу службы Том отправился из Великобритании в африканскую страну, где должен был внедрить и запустить систему обмена сообщениями для местной горнодобывающей компанией с ее партерами. Клиентом британской фирмы, в которой на тот момент работал Том, был непосредственный владелец горнодобывающей компании, которому также принадлежала местная национальная авиакомпания.

Принтер все испортил

Работа Тома, по сути, заключалась, в наладке системы обмена сообщениями. Ему нужно было запустить ее и научить ее, помимо прочего, подключаться к так называемому «телепринтеру» стороннего поставщика компании.

Это устройство, также известное как телетайпная машина или просто телетайп, имеет больше общего с печатной машинкой, чем с принтером. Тем не менее, оно в состоянии печатать сообщения и документы, отправленные по различным каналам связи.

Именно этот далеко не самый современный гаджет и подвел Тома, отказавшись работать так, как от него требовалось. Все попытки Тома наладить связь с телетайпом клиента африканской горнодобывающей компании успехом не увенчались, однако саму систему он все же настроил, хотя и с опозданием.

Африка – новый дом

Владелец компании оказался очень недоволен результатом работы Тома. Он был настолько в ярости, что приказал находящейся под ее контролем национальной авиакомпании ни при каких обстоятельствах не выпускать Тома из страны и даже не пускать его на борт самолета без личного разрешения владельца компании.

А разрешение это он собирался дать только после того, как работа Тома будет выполнена в полной мере. Очевидно, под этим подразумевалась налаживание связи между системой обмена сообщениями горнодобывающей компании с телетайпом одного из ее клиентов.

Сам Том был бессилен в этой ситуации. Ему на помощь пришел технический специалист компании, выпустившей телетайп, и вдвоем им удалось решить проблему, потратив на это минимум времени – всего полчаса.

Однако запрет на вылет Тома из африканской страны, вопреки ожиданиям, не был снят.

Гнев на милость

Причины, по которым национальная авиакомпания страны, в которой Тома удерживали против его воли, продолжала не пускать его на борт, The Register не приводит. Сам Том уже начал задумываться, что ему предстоит пробыть в этом государстве еще немало времени.

Однако руководитель горнодобывающей компании внезапно сменил гнев на милость и предложил ему полететь самолетом другой авиакомпании и даже оплатить ему перелет. Он предоставил Тому данные его офшорного банковского счета и предоставил обещания о будущей выплате.

Но другая компания совершала рейсы только в Брюссель, так что перед Томом встала новая задача – добраться до Великобритании после того, как борт приземлится в столице Бельгии. Летел он, к слову, на древнем самолете Boeing 707, уже не используемом для полетов европейскими и американскими авиакомпаниями.

Том хорошо знал этот город и не сомневался, что найдет место для ночлега, но в итоге ошибся. В тот день в Брюсселе проводилось какое-то крупное мероприятие, и свободных мест не было ни в одном отеле – даже президентские люксы были заняты – более того, их пришлось даже временно разделить на отдельные мини-комнаты чтобы вместить больше людей.

В отчаянии Том посетил сетевой отель, в котором он ранее часто останавливался, в надежде, что ему, как постоянному клиенту, найдут свободный номер. Сначала ему сообщили об отсутствии мест, но через какое-то время сотрудница отеля сообщила, что место все же есть.

Этим местом оказался отгороженный закуток в президентском люксе в котором вместо полноценной кровати или хотя бы дивана стояла обычная раскладушка.

Впрочем, Тома это явно не очень сильно расстроило. Да, у него не было удобного спального места, но в то же время в его распоряжении оказались две ванные комнаты уровня люкс, своя кухня и отдельная столовая.

Еще одним плюсом стало то, что, покинув гостиницу следующим утром, Том заплатил как за самый обычный номер.

«К сожалению, без кинозвезд и джакузи, но это была моя ночь в президентском люксе», – рассказал он The Register.

Других приключений по пути домой у Тома не было.