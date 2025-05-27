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В Москве создали первый российский 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом

Бизнес-направление «Аддитивные технологии» госкорпорации «Росатом» (входит в топливный дивизион) представило первый российский 3D-принтер по технологии селективного лазерного сплавления для крупногабаритной печати металлом. Ранее такое оборудование крупногабаритного класса в России не производилось. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Развитие аддитивных технологий – одна из ключевых задач, стоящих перед столичной промышленностью. Сегодня применение технологий трехмерной печати открывает перед индустриальным сектором новые горизонты, трансформируя традиционные подходы к производству и проектированию. Москва имеет высокие компетенции в отрасли – компании не только активно используют технологию в работе, но и выводят на рынок инновационное и высокотехнологичное оборудование. Например, к 80-летнему юбилею атомной отрасли в столице был создан первый в России 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом», – отметил Анатолий Гарбузов.

3D-принтер RusMelt 600М печатает из металлических порошков нержавеющей стали, никеля, титана алюминия и кобальта. Зона построения составляет 600х600х600 мм. Установка оснащена четырьмя иттербиевыми лазерами и имеет интеллектуальную систему контроля процесса плавления, которая оповещает оператора о нехватке расходных материалов и ходе процесса печати. Принтер имеет механизированный комплекс разгрузки и очистки заготовок собственной разработки для удобства изъятия готовой детали и облегчения эксплуатации.

«Ранее системы подобного класса изготавливались только иностранными производителями, а сейчас мы представили отечественный продукт, изготовленный на базе российских комплектующих. Серийный 3D-принтер RusMelt 600М разработан с учетом потребностей и пожеланий ведущих российских машиностроителей. Наш производственный план уже включает восемь таких машин, в том числе для экспортных заказов. До конца года планируем представить еще две модели для малогабаритной печати по технологии SLM. Тогда мы сможем с уверенностью сказать, что в «Росатоме» создана полная линейка аддитивного оборудования не только по всем основным видам аддитивных технологий, но и для всех востребованных габаритов изделий», – сказал генеральный директор «Росатом Аддитивные технологии» Илья Кавелашвили.

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Установка RusMelt 600М позволяет изготавливать металлические детали сложной геометрии с высокой точностью без использования оснастки при очень высоком коэффициенте использования материала. 3D-принтер может использоваться в любых отраслях, где требуется изготовление деталей из металлических сплавов. Он создан в ответ на потребности российской промышленности производить сложные механизмы для инновационных отраслей.

Сборка и настройка принтера осуществляется в Центре аддитивных технологий «Росатома» в Москве. Одновременно здесь проводятся работы по отработке технологий 3D-печати и разработка программного обеспечения под требования заказчиков.

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