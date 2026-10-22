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Кавелашвили Илья

СОБЫТИЯ


22.10.2026 «Росатом» представил новый компактный 3D-принтер RusMelt 100M 1
27.05.2025 В Москве создали первый российский 3D-принтер для крупногабаритной печати металлом 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кавелашвили Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 486 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2915 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2386 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4075 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6265 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3768 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 57 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 770 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1729 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5099 1
Гарбузов Анатолий 178 1
Сатурн - Титан (спутник) 546 1
Россия - РФ - Российская федерация 169099 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48230 1
Металлы - Никель - Nickel 364 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5591 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 745 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3432 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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