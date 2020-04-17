Выписки из трудовых книжек с портала госуслуг приравнены к полноценным документам

Россияне, перешедшие на электронные трудовые книжки, смогут получать выписку из них в своем профиле на портале госуслуг. Выписка подтверждается цифровой подписью Пенсионного фонда России и считается действующим юридическим документом. Закон о переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу 1 января 2020 г., но он предусматривает возможность отказаться от цифровой версии книжки и продолжить пользоваться бумажной.



Трудовые книжки на «Госуслугах»

Россиянам предоставили возможность получать сведения из своих электронных трудовых книжек на портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Минкомсвязи России.

Пользователи госуслуг (физлица) теперь могут запрашивать сведения о трудовых событиях, под которыми подразумеваются прием на работу, увольнение, перевод на новую должность и т. д, через личный кабинет. Для этого требуется выполнение двух обязательных условий.

Предоставление информации о трудовых событиях станет возможным только после того, как владелец личного кабинета на «Госуслугах» даст свое согласие на ведение его трудовой книжки в электронном виде. После этого его работодатель должен будет предоставить заполненную в установленном порядке форму «СЗВ-ТД» о его трудовой деятельности в Пенсионный фонд России (ПФР).

Данные о трудовой деятельности теперь можно смотреть в личном кабинете на портале госуслуг

Также информация о трудовой деятельности в электронном виде по-прежнему будет доступна в личном кабинете на сайте ПФР.

Зачем нужна трудовая книжка в «Госуслугах»

Пользователям портала госуслуг будет предоставлена возможность ознакомиться с записями в своей электронной трудовой книжке без необходимости регистрации и авторизации в сторонних сервисах. Помимо этого, все данные из книжки можно будет выгрузить в виде скана бумажной выписки и переслать на свою электронную почту.

Такая выписка автоматически заверяется электронной подписью ПФР. Это превращает ее в полноценный юридически значимый документ.

Следует отметить, что в личном кабинете на госулугах будут отображаться не все записи из трудовой книжки россиян. Из выдачи будут исключены те данные, что были внесены в книжку до перевода ее из бумажной версии в электронную.

Многолетняя подготовка к отказу от бумажных трудовых

Первые предложения о переходе на электронные трудовые книжки стали поступать от российских властей в начале июля 2018 г. Тогда Правительство России опубликовало решение о разработке системы учета данных о трудовой деятельности работников в России.

Минтруду, Минэкономразвития, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и прочим заинтересованным государственным органам было поручено в срок до 29 октября 2018 г. внести в правительство проекты федеральных законов, регламентирующих формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. Также переработке должно было подвергнуться и архивное законодательство с учетом внедрения электронной трудовой книжки. Как сообщал CNews, первый вариант требуемого законопроекта был подготовлен спустя всего несколько дней, 19 июля 2018 г.

После этого подготовка законодательной базы для всероссийского отказа от бумажных трудовых книжек остановилась ровно на год. В июле 2019 г. законопроект №748684-7 после всех изменений и доработок был внесен на рассмотрение в Госдуму. Первое чтение состоялось 17 сентября 2019 г., по результатам которого в законопроект было предложено внести дополнительные поправки – они были готовы ко второму чтению, прошедшему 21 ноября 2019 г.

Третье и последнее чтение законопроекта в Госдуме состоялось 3 декабря 2019 г., а 16 декабря 2019 г. документ, прошедший проверку Совета Федерации, был подписан Президентом России Владимиром Путиным и стал Федеральным законом № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде». В силу новый закон вступил 1 января 2020 г.

От электронной книжки можно отказаться

Согласно новому закону, каждый работник может самостоятельно принимать решение о переходе на электронную трудовую книжку или об отказе от нее. В случае если он предпочтет электронный вид, то ему нужно необходимо уведомить об этом работодателя в виде письменного заявления о переходе. Сделать это нужно до конца 2020 г.

Работодатели обязаны до 30 июня 2020 г. уведомить всех подчиненных о переходе на электронные цифровые книги и об их праве остаться на бумажных. Кроме того, сразу после получения от работника заявления о переходе работодатель будет обязан выдать ему на руки его бумажную книжку.

Право на сохранение бумажной трудовой книжки сохранится не за каждым работником. На всех, кто впервые устроится на работу с начала 2021 г., автоматически будут заводиться именно электронные книжки – бумажные им не положены.