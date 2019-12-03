Россиян переводят на электронные трудовые книжки. Законопроект одобрен Думой

Законопроект о всероссийском переходе на электронные трудовые книжки одобрен в Госдуме в третьем чтении. Предположительная дата его вступления в силу – 1 января 2020 г. Законопроект предусматривает для работников возможность отказаться от перехода и сохранить бумажную версию документа.

Виртуальные трудовые книжки

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные книжки в масштабах всей России. Документ за номером 748684-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» был внесен на рассмотрение в июле 2019 г., его текст опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Теперь перед вступлением в силу законопроекту необходимо пройти еще две инстанции – сперва его рассмотрит Совет Федерации (СФ), а затем он будет направлен Президенту России Владимиру Путину. Дата рассмотрения в СФ на момент публикации материала установлена не была. В случае успешного прохождения оставшихся инстанций закон вступит в силу 1 января 2020 г.

Нововведения для работодателей и работников

Согласно одобренному Госдумой тексту законопроекта, работодатели получат возможность хранить в электронном виде всю информацию о трудовой деятельности и стаже работника. Эти сведения включают, в том числе, и все подробности о том, когда тот или иной сотрудник переходил на другую работу, какие должности он занимал, а также о том, когда он увольнялся, или когда прекращал деятельность подписанный им трудовой договор.

Запись в базе данных станет полноценной альтернативой бумажной трудовой книжки

Словом, электронные трудовые книжки станут полной заменой классических бумажных аналогов. Все накопленные о сотрудниках сведения работодатели будут обязаны передавать в Пенсионный фонд России (ПФР) на ежемесячной основе.

У работников в свою очередь появится право запрашивать у своего работодателя любые данные о своей трудовой деятельности, притом как в электронном виде, так и в бумажном. При этом никаких временных ограничений по периодичности такого рода запросов текст документа не содержит. Получить эти сведения на руки в бумажном виде можно будет в многофункциональных центрах (МФЦ), а в электронном – на сайте «Госуслуги». Также можно обратиться в ПФР – он предоставит информацию как в электронном, так и в бумажном вариантах.

Необязательный переход

В законопроекте отражено, что работник имеет право самостоятельно принимать решение о переходе на электронную трудовую книжку – при желании он может сделать выбор в пользу классического бумажного варианта. Если же он выберет электронный вид, то ему нужно будет подать работодателю заявление о переходе до конца 2020 г.

Однако выбор в пользу бумажной книжки имеет свои условия. В частности, работнику нужно будет написать соответствующее заявление, к тому же, вся ответственность за хранение и ведение документа будет переложена с работодателя на него самого. Как это будет реализовано в практическом плане, и будет ли бумажная трудовая книжка выдаваться на руки тем сотрудникам, которые отказались от электронной ее версии, на момент публикации материала оставалось неизвестным.

В течение первого полугодия 2020 г. все работодатели будут должны уведомить подчиненных о переходе на электронные цифровые книги и о праве остаться на бумажных. Кроме того, сразу после получения от работника заявления о переходе работодатель будет обязан выдать ему бумажную книжку.

Стоит отметить, что право на сохранение бумажной трудовой книжки сохранится не за каждым работником. На всех, кто впервые устроится на работу с начала 2021 г., автоматически будут заводиться именно электронные книжки.

Масштабы и преимущества перехода

По оценке председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения, вносимые в трудовую деятельность россиян, затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Он также отметил, что российское бизнес-сообщество «давно ждет выхода этого закона». По его словам, этот закон даст возможность бизнесу «освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме».

История всероссийского отказа от бумажных трудовых

Впервые о переходе на электронные трудовые книжки власти заговорили в начале июля 2018 г. На тот момент Правительство России опубликовало решение о разработке системы учета данных о трудовой деятельности работников в России. Минтруду, Минэкономразвития, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и прочим заинтересованным государственным органам поручено в срок до 29 октября 2018 г. внести в правительство проекты федеральных законов, регламентирующих формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. Также переработке должно было подвергнуться и архивное законодательство с учетом внедрения электронной трудовой книжки.

Первый вариант законопроекта, как сообщал CNews, был готов к 19 июля 2018 г. Авторство документа принадлежало тематической группе «Трудовое законодательство» центра компетенций программы «Цифровая экономика». К дому моменту законопроект был рассмотрен в Минэкономразвития представителями Минюста, Минкомсвязи, Сбербанка, Газпромбанка, фонда «Сколково», компаний «Яндекс», «1С», МТС, «Пепеляев групп», Ассоциации Финтех и МГУ.

Новая стадия подготовки законодательной базы к переходу на электронные трудовые книжки началась в июле 2019 г, когда законопроект №748684-7 после всех изменений и доработок был внесен на рассмотрение в Госдуму. Первое чтение состоялось 17 сентября 2019 г. по результатам которого в документ было предложено внести дополнительные поправки. Ко второму чтению, прошедшему 21 ноября 2019 г., необходимые изменения были внесены. Третье и последнее чтение состоялось 3 декабря 2019 г.