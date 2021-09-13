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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Петрович СТД
Строительный торговый дом


13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
06.07.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» сформировала команду управления блоком Oneretail 1
02.06.2021 СТД «Петрович» обновил WMS Manhattan SCALE 3
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
01.04.2021 «Корус консалтинг» предложит своим клиентам платформу клиентских данных Mindbox 1
19.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
18.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
03.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 2
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 2
25.08.2020 «Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С» 3
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
16.03.2020 Выручка «Корус консалтинга» выросла на 28% до 5,2 млрд рублей 1
19.08.2019 Искусственный интеллект подумает о безопасности 1
29.03.2019 Naumen рассказала об итогах года в сфере цифровой трансформации компаний 3
21.02.2019 «Ростелеком» унифицировал исходящий телемаркетинг на базе Naumen Contact Center 1
20.02.2019 «Корус Консалтинг» создал корпоративный портал для СТД «Петрович» 5
29.01.2019 Промсвязьбанк внедряет виртуального ассистента на базе Naumen Erudite 1
09.11.2017 «Корус Консалтинг» оптимизировала оптовые продажи СТД «Петрович» 2
15.06.2017 Платформа Naumen Contact Center в третий раз попала в магический квадрант Gartner 2
27.03.2017 Naumen получил «Хрустальную Гарнитуру®» за автоматизацию контакт-центра банка «Россия» 1
04.10.2016 «Ланит» создала компанию-интегратора решений для ритейла 1
03.10.2016 «Ланит» создал решение по предсказанию покупок 1
24.11.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр СТД «Петрович» 6
28.10.2015 Стартовал проект по внедрению Docsvision в СТД «Петрович» 2
27.05.2014 Бывший топ-менеджер Microsoft стал директором по маркетингу Infratel 1
18.03.2014 Teleopti и «Белтел» внедрили систему управления персоналом в СТД «Петрович» 2
20.04.2010 Объем консолидированной выручки петербургского оператора «Обит» за 2009 г. увеличился на 33% 1

Публикаций - 40, упоминаний - 61

Петрович СТД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 14
Ситилабс 25 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
Такском - Taxcom 119 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Rimini Street 38 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Cinimex - Синимекс 160 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Schneider Electric 409 13
Naumen - Наумен 342 6
Veeam Software 250 5
Dynatrace 46 4
Корус Консалтинг ГК 808 3
Microsoft Corporation 11168 2
Ланит Омни 17 2
Ланит ГК 1160 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 2
3779 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 13 1
Google LLC 7177 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
РДТЕХ 159 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
Cisco Systems 2056 1
RetailCRM 21 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
New Relic 4 1
Denodo Technologies 2 1
Белый Ветер Цифровой 117 1
Интер РАО ПАО 159 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Ингосстрах СПАО 210 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
Траско - Trasko 27 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
МТС банк 254 13
X5 Group 600 13
PepsiCo - Пепсико 96 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
OKS Group 31 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 13
X5 Group - Пятерочка 560 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Уралсиб Банк 390 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Газпромбанк - ГПБ 693 13
Аэрофлот 493 13
Альфа-Банк 1127 6
Газпром нефть 382 6
Совкомбанк ПАО 147 4
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 4
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Почта России ПАО 1579 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
ТРИЭР 5 2
Рольф 39 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Правительство Москвы 653 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
МособлЕИРЦ 7 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 15
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
Big Data - Большие данные 1136 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 13
e-Commerce - Электронная коммерция 299 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
ISO 18295 - Customer contact centres (CCC) - Международный стандарт в области клиентского сервиса 2 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Kubernetes 307 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 4
Manhattan SCALE 30 3
Microsoft Dynamics 365 92 3
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 2
Ростелеком ЕИССД - Единая интернет-система сервиса дистрибуции - EISSD.rt.ru 1 1
Rakuten Viber 429 1
Naumen Omni-Channel 7 1
Korus Five - конструктор информационного пространства 2 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Apple Face ID 118 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Naumen Erudite 12 1
Корус Консалтинг - Платформа K-Point 16 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 460 1
Microsoft Office 365 769 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 271 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Валчев Стоян 44 14
Путятинский Сергей 53 14
Чаркин Евгений 182 14
Савцов Игорь 27 14
Антонов Александр 73 14
Абакумов Евгений 103 14
Хасин Михаил 26 13
Клепиков Алексей 77 13
Смык Виталий 27 13
Слышкин Василий 54 13
Егоров Владимир 52 13
Карпов Иван 41 13
Васильев Владислав 39 13
Семенихин Игорь 37 13
Нестеров Алексей 79 13
Мискевич Евгений 29 13
Степченков Максим 36 13
Сирота Юрий 38 13
Сыкулев Андрей 57 13
Платонов Михаил 38 13
Лебедев Антон 28 13
Вахнин Павел 51 13
Халматов Максим 45 13
Бурилов Андрей 25 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Трофимова Людмила 31 13
Каюмов Шамиль 34 13
Прохорова Алла 45 13
Емелин Александр 25 13
Богданов Кирилл 91 13
Генкина Екатерина 24 13
Дьяченко Валерий 66 13
Соловьев Алексей 60 13
Федечкин Сергей 19 13
Рубин Адар 28 13
Ямщиков Владимир 32 13
Шадура Максим 17 13
Урьяс Вадим 76 13
Шевченко Владимир 135 13
Сотин Денис 103 13
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
Восточная Европа 1691 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Казахстан - Республика 2650 5
Грузия 693 5
Украина 3398 5
Беларусь - Белоруссия 2099 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 2
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Европа 3788 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 82 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
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ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
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