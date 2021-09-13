Петрович СТД

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1

Искусственный интеллект подумает о безопасности 1

Naumen рассказала об итогах года в сфере цифровой трансформации компаний 3

Промсвязьбанк внедряет виртуального ассистента на базе Naumen Erudite 1