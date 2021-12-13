Индексная книга CNews*
Велосипед Самокат колёсное транспортное средство
Публикаций - 428, упоминаний - 544
Велосипед упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добродеев Борис 95 7
|Хасис Лев 105 7
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 13 4
|Гришин Дмитрий 190 4
|Сысоев Александр 30 3
|Собянин Сергей 235 3
|Греф Герман 364 3
|Бедарев Виталий 17 3
|Сюй Виктор 30 3
|Усманов Алишер 281 2
|Шишков Родион 12 2
|Бочаров Вячеслав 3 2
|Сергеев Дмитрий 59 2
|Исагулова Элина 30 2
|Чуйко Дмитрий 5 2
|Гребенщиков Дмитрий 28 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 365 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 2
|Сергеенко Егор 11 2
|Козырев Алексей 288 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Аитов Тимур 197 2
|Вакуленко Андрей 11 2
|Чернышенко Дмитрий 412 2
|Галушкин Олег 178 2
|Круглов Константин 28 2
|Круглов Алексей 23 2
|Мишустин Михаил 466 2
|Шадаев Максут 609 2
|Рудычева Наталья 89 2
|Волков Кирилл 9 2
|Волож Аркадий 223 2
|Богуславский Леонид 31 2
|Эйгес Павел 73 1
|Матвеева Татьяна 86 1
|Солонин Сергей 89 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Паржецкий Дмитрий 1 1
|Озерецковская Светлана 5 1
|Путин Владимир 2696 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.