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Индексная книга CNews*
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Велосипед Самокат колёсное транспортное средство

Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство


13.12.2021 Онлайн-ритейлер «Самокат» оцифровал «в облаке» среднесрочное планирование
28.10.2021 Как два «самоката» не поделили товарный знак и оказались под угрозой вылета из AppStore
01.10.2021 В «Яндекс.картах» появился новый вид транспорта — самокаты
26.03.2021 «Самокат» внедрил систему электронных чаевых сервиса «Чачачай»
05.02.2021 Сервис доставки продуктов «Самокат» повысил эффективность процесса ценообразования
21.05.2020 СП Сбербанка и Mail.ru Group приобрело контрольный пакет акций в сервисе «Самокат»
02.04.2020 Mail.ru и Сбербанк купили сервис экспресс-доставки «Самокат»
06.09.2018 iconBIT на IFA 2018
26.07.2018 МакЦентр "оседлал" велосипеды Twitter
02.07.2018 Обзор электросамоката Hiper RX120
06.04.2018 Глава Mail.ru инвестирует в «умные» велосипеды
25.12.2014 Юрий Овчаренко - Отказ от изобретения велосипеда позволяет тратить меньше и получать результат быстрее
06.06.2014 Велосипед-неваляшка для ребят и взрослых
29.07.2013 Как за полминуты превратить обычный велосипед в электрический
16.04.2013 В табуретах IKEA нашли велосипед
18.04.2011 Изобретен велосипед, который не падает
04.10.2010 Велосипед для Джеймса Бонда
16.09.2008 Золотой велосипед
07.08.2008 Отличный велосипед для города
12.09.2007 "Водородный" велосипед
26.07.2007 Ferrari - теперь велосипед
17.01.2007 Самобеглый велосипед
11.11.2004 Российские ученые изобрели сухой подводный велосипед
11.11.2004 Российские ученые изобрели сухой подводный велосипед
30.07.2004 Велосипед печатает SMS мелом на асфальте
30.07.2004 Велосипед печатает SMS мелом на асфальте

Публикаций - 428, упоминаний - 544

Велосипед упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5551 34
VK - Mail.ru Group 3185 33
Apple Inc 11103 21
Xiaomi 1254 20
Google LLC 10865 19
Microsoft Corporation 23395 19
Huawei 3459 17
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 16
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6204 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 16
Samsung Electronics 9667 14
Meta Platforms - Facebook 4332 13
SAP SE 4833 11
Intel Corporation 11624 10
6927 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 9
Oracle Corporation 6271 9
Twitter 2686 9
Элемент ГК - Elementec 25 8
Telegram Group 999 8
Garmin - Гармин 192 8
ДОК 766 8
Sony 6468 8
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 204 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 8
LG Electronics 3530 7
IBM - International Business Machines Corp 9167 7
Amazon Inc - Amazon.com 2777 7
HP Inc. 5500 6
Сбер - Dialog - Диалог 1 6
Alibaba Group 381 6
HTC Corporation 1490 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 6
VK Skillbox - Скилбокс 60 6
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 142 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 823 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 5
Diasoft - Диасофт 590 5
HiPER - High Perfomance 42 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 49
VK Delivery club 217 31
Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки 4 29
Ситимобил - Служба такси 146 27
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 23
О2О Холдинг 47 17
Точка 3765 12
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 37 11
Лента - Сеть розничной торговли 1665 11
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 9
AliExpress 373 9
Сбер - Кухня на районе 17 8
Яндекс.Такси 319 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 7
Россети Ленэнерго 2327 7
Сбер - СберЛогистика 52 7
ВкусВилл - Избёнка 92 7
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 65 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 7
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 163 6
Связной ГК 1327 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 6
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 158 5
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 5
Urent - сервис аренды самокатов 7 5
Tesla Motors 336 5
ГПБ - Газпромбанк 927 5
X5 Group - Перекрёсток 449 5
Почта России ПАО 1973 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 143 4
Алроса АК 133 4
BMW Group 409 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 4
Газпром ПАО 1144 4
РЖД - Российские железные дороги 1598 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 4
Май - Российская торговая компания 1017 4
Сбер - Еаптека 21 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 10
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 5
Президент Российской Федерации 3492 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 368 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 70 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 849 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 247 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 136 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 819 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 974 2
Правительство Москвы 1965 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 2
Федеральное казначейство России 1540 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 17 1
Судебная власть - Judicial power 2071 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 18 1
АПБЭ - Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 202 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
АПАПП - Ассоциация Производителей Альтернативных Пищевых Продуктов 1 1
Russian Open Source Foundation 3 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 47 1
OSI - Open Source Initiative 63 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 225 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 16 1
ASF - Apache Software Foundation 103 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 1
Единая Россия - Политическая партия 259 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 240 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 100
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 83
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 62
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