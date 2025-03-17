Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

«Яндекс Go» начинает сезон в Москве с новыми самокатами собственной разработки

«Яндекс Go» открывает сезон 2025 в Москве с новым поколением самокатов собственной разработки. Они полностью спроектированы в «Яндексе» — от дизайна до технологий, меняющих привычный сценарий использования. В Москве и Московской области для аренды будет доступно больше 30 тыс. устройств. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Чтобы начать поездку, больше не нужно будет доставать телефон и заходить в приложение — для быстрого старта в самокатах заработает умная кнопка. В начале поездки пользователю достаточно нажать на кнопку на руле и удерживать ее две-три секунды. В это время IoT-модуль, установленный в каждом самокате, синхронизируется со смартфоном по Bluetooth и подает самокату сигнал старта. Тестирование технологии завершится в апреле, и кнопка заработает на всех самокатах в Москве.

Большое внимание было уделено безопасности новой модели. В самокатах «Яндекса» установлен усовершенствованный IoT-модуль, боковые световые индикаторы торможения, а также фонарь для ночных поездок с радиусом свечения до 10 метров.

На всех самокатах «Яндекс Go» также появились укрупненные номера нового формата. Сразу с четырех сторон: спереди, сзади и на боковых панелях. Это упростит процесс фиксации нарушений ПДД и правил сервиса — по фото с номером легче найти данные о поездке. Чтобы не допускать поездки несовершеннолетних, для аренды в этом сезоне в Москве также потребуется обязательная идентификация через mos.ru. Новая мера позволит блокировать попытки аренды несовершеннолетними. А для повышения порядка СИМ на улицах города, сервис увеличивает количество полевых специалистов в Москве на 15%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Торрент-трекер с десятками миллионов пользователей две недели в полной отключке. Хозяева молчат, модераторы не видят света в конце туннеля

Павлу Дурову разрешили покинуть Францию. Он уже в Эмиратах

Сам пиши свой код. Виртуальный помощник программиста взбунтовался, отказался помогать разработчику и посоветовал учить матчасть

В мобильном интернете революция. В браузере для Android впервые в истории появились расширения как на ПК, спасибо Microsoft

Власти потратят больше миллиарда на ГИС по цифровизации энерготарифов

Трагически погиб основатель самого известного в мире торрент-трекера

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще