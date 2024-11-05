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Ассоциация операторов микромобильности: только одна из 90 тысяч поездок на арендных самокатах заканчивается инцидентом

За девять месяцев 2024 г. доля поездок без инцидентов и происшествий на самокатах у операторов Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» составила 99,9% от общего количества поездок. В среднем, инциденты случаются только в одной из 90 тыс.поездок. Две трети таких случаев — падение с самоката. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Причиной происшествий чаще всего становятся нарушения ПДД и правил сервисов: езда вдвоем на одном самокате, опасное маневрирование, неспешивание на пешеходном переходе, поездки несовершеннолетних (возрастом до 16 лет, аккаунт которым чаще всего передают родители или старшие товарищи). В 70% случаев пострадавшими в инцидентах являются не пешеходы и другие водители, а сами пользователи СИМ.

По данным операторов, большинство инцидентов (60%) происходит на стыке автомобильной и пешей инфраструктуры, когда пользователи СИМ и другие участники дорожного движения двигаются в одном потоке с разной скоростью. Особенно часто — при выезде с придомовых территорий и пересечении пешеходных переходов. В этих местах операторы напоминают снижать скорость, спешиваться на переходах и внимательно следить за происходящим вокруг.

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За нарушения, которые чаще других заканчиваются инцидентами, в сезоне-2024 сервисы кратно увеличили штрафные санкции. В отдельных случаях, например, за езду в нетрезвом виде, их размер доходит до 150 тыс. руб. Операторы также работают над предупреждением происшествий: технологии помогают отслеживать поездки вдвоем и сниженную реакцию пользователя, не допускают несовершеннолетних к аренде. У сервисов есть полевые команды, которые следят за безопасностью СИМ на улицах, а в крупных городах проходят регулярные Школы вождения. Совместно с городскими властями сервисы вводят «медленные» и «запретные» зоны и создают дополнительную инфраструктуру для СИМ.

«Из года в год статистика ДТП с СИМами демонстрирует нам критическую нехватку инфраструктуры для микромобильного транспорта: больше половины происшествий происходит в местах пересечения разных дорожных участков. Единственное условие безопасности всех участников дорожного движения — это разведение их по “своим” участкам улично-дорожной сети, где каждый перемещается со схожей скоростью. В отрасли растут все показатели (пользователи, поездки), кроме основополагающего — количества велодорожек, которые, кстати, нужны не только прокатным СИМам, но и частным, которых в России больше. К сожалению, регулирование частного микромобильного транспорта находится на самом начальном этапе, помимо этого частные самокаты не имеют ограничения скорости, “не видят” зоны запрета движения, которые устанавливаются операторами в каждом городе, а найти уехавшего симовода после ДТП практически невозможно», — сказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

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