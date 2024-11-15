Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Go» подвел итоги сезона кикшеринга

В этом сезоне география работы сервиса увеличилась почти в два раза — кикшеринг «Яндекса» заработал в шести новых городах. Общий парк самокатов превысил 65 тыс. и вырос на 15% сравнению с 2023 г.. Для аренды впервые стали доступны не только самокаты, но и велосипеды в приложении «Яндекс Go». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Спрос на микромобильный транспорт растет: больше половины пользователей сервиса впервые встали на арендный СИМ в этом сезоне, а число поездок увеличилось на 85% по сравнению с прошлым годом. Также растет и регулярность использования — если в 2023 г. на один самокат «Яндекса» в среднем приходилось пять поездок в день, сейчас эта цифра выросла до семи.

Во всех городах присутствия поездки на самокатах чаще совершались по транспортному, а не развлекательному сценарию. Больше 40% из них проходили в утренние и вечерние часы пик, средняя длительность составила 10 минут. В Москве, где в приложении «Яндекс Go» появились велосипеды, их чаще выбирали для более длинных маршрутов. Время таких поездок было на 40% дольше и занимало в среднем 17 минут.

Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру
Бизнес

99,999% поездок в кикшеринге «Яндекс Go» прошли без происшествий и инцидентов. В среднем, инциденты случаются только в одной из 60 тыс. поездок. К ним чаще всего приводят нарушения ПДД и правил сервиса: езда вдвоем на одном самокате, опасное маневрирование, неспешивание на пешеходном переходе.

Для повышения безопасности в этом сезоне сервис расширил программу обучения ПДД, установил на всех СИМ парка укрупненные номера, увеличил штрафные санкции за серьезные нарушения, начал разрабатывать дополнительные велополосы совместно с другими операторами. Чтобы и дальше удерживать низкий процент инцидентов при растущем спросе, в сезоне-2025 «Яндекс» инвестирует больше 200 млн в развитие безопасности отрасли. С начала работы в 2022 г. сервис уже вложил в это направление 380 млн рублей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее

Ozon хочет стать официальным участником ВЭД и завести собственного таможенного брокера, чтобы ускорить импорт из Китая

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

Самый богатый бизнесмен Европы подал в суд на ИТ-платформу Илона Маска

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

Власти готовят новый «налог» на рекламу в интернете. Он может составить от 2% до 5% от выручки

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще