«Яндекс Go» подвел итоги сезона кикшеринга

В этом сезоне география работы сервиса увеличилась почти в два раза — кикшеринг «Яндекса» заработал в шести новых городах. Общий парк самокатов превысил 65 тыс. и вырос на 15% сравнению с 2023 г.. Для аренды впервые стали доступны не только самокаты, но и велосипеды в приложении «Яндекс Go». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Спрос на микромобильный транспорт растет: больше половины пользователей сервиса впервые встали на арендный СИМ в этом сезоне, а число поездок увеличилось на 85% по сравнению с прошлым годом. Также растет и регулярность использования — если в 2023 г. на один самокат «Яндекса» в среднем приходилось пять поездок в день, сейчас эта цифра выросла до семи.

Во всех городах присутствия поездки на самокатах чаще совершались по транспортному, а не развлекательному сценарию. Больше 40% из них проходили в утренние и вечерние часы пик, средняя длительность составила 10 минут. В Москве, где в приложении «Яндекс Go» появились велосипеды, их чаще выбирали для более длинных маршрутов. Время таких поездок было на 40% дольше и занимало в среднем 17 минут.

99,999% поездок в кикшеринге «Яндекс Go» прошли без происшествий и инцидентов. В среднем, инциденты случаются только в одной из 60 тыс. поездок. К ним чаще всего приводят нарушения ПДД и правил сервиса: езда вдвоем на одном самокате, опасное маневрирование, неспешивание на пешеходном переходе.

Для повышения безопасности в этом сезоне сервис расширил программу обучения ПДД, установил на всех СИМ парка укрупненные номера, увеличил штрафные санкции за серьезные нарушения, начал разрабатывать дополнительные велополосы совместно с другими операторами. Чтобы и дальше удерживать низкий процент инцидентов при растущем спросе, в сезоне-2025 «Яндекс» инвестирует больше 200 млн в развитие безопасности отрасли. С начала работы в 2022 г. сервис уже вложил в это направление 380 млн рублей.